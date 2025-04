HYPO TIROL Volleyballteam in Finalserie erneut gegen TSV Hartberg

3. April 2025

TSV Raiffeisen Hartberg steht zum zweiten Mal in Folge in der powerfusion VL Men-Finalserie. Der Vizemeister der vergangenen Saison gewann das vierte Halbfinalduell mit SK Zadruga Aich/Dob Mittwochabend in der JUFA-Arena Bleiburg 3:1 (26:24, 21:25, 26:24, 25:20). Titelverteidiger HYPO TIROL Volleyballteam war bereits am Samstag mit dem dritten souveränen Sieg über UVC Holding Graz ins Finale eingezogen. Das erste von bis zu sieben Endspielen findet am 12. April in Innsbruck statt. ORF SPORT + überträgt ab 20:15 Uhr live.

Mehr info auf volleynet.at!

i. A. d. ÖVV