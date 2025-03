Grazer selbstbewusst zu Topfavorit HYPO TIROL, Hartberg empfängt Aich/Dob

21. März 2025

Das HYPO TIROL Volleyballteam ist powerfusion VL Men-Titelverteidiger, Supercup- und ÖVV-Cupsieger. Bevor der Top-Klub mit Ende der Saison den Profi-Betrieb einstellt, soll der 13. Meistertitel realisiert werden und so der bestmögliche Abschied gelingen. Im ersten powerfusion VL Men-Halbfinalduell mit UVC Holding Graz am Samstag haben die Blues Heimvorteil und sind klar zu favorisieren. Um das zweite Finalticket kämpfen TSV Raiffeisen Hartberg, Vizemeister 2024, und SK Zadruga Aich/Dob. Aufschlag zu beiden „Best-of-5“-Serien ist um 17 Uhr. LAOLA1 streamt die Playoffs live!

Das HYPO TIROL Volleyballteam ist in dieser Saison auf nationaler Bühne bislang das Nonplusultra, konnte noch von keinem Gegner ernsthaft in Bedrängnis gebracht werden. In 21 powerfusion VL-Partien gaben Kapitän Niklas Kronthaler und Co. erst drei Sätze ab. Dank eines breiten und ausgewogenen Kaders war auch die Mehrbelastung von 12 Champions League-Matches (inkl. Qualifikation) zu stemmen. In der Spieler-Statistik sticht Routinier Pedro Frances mit dem Bestwert von 62 Blockpunkten (1,02 pro Satz) heraus. Mehr:

i. A. d. ÖVV