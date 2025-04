Halbfinaldoppel in Kaisermühlen

24. April 2025

Der „Sport Riss“-Wiener Landescup der Männer biegt auf die Zielgerade ein: Am kommenden Dienstag steigt am Donauplatz in Kaisermühlen das große Halbfinal-Doppel. Zunächst trifft Titelverteidiger SV Donau im stadtligainternen Duell auf Red Star Penzing (18 Uhr). Im Anschluss fordert das Überraschungsteam aus der Oberliga B, Royal Persia, mit SV Dinamo Helfort den Finalisten der vergangenen beiden Jahre (20 Uhr). Das 35. Finale im „Sport Riss“-Wiener Landescup geht am 20. Mai im Ernst Happel-Stadion in Szene.

Der Wiener Frauen Landescup geht ebenfalls in die entscheidende Phase – und mit dem SK Rapid gibt es einen klaren Favoriten. Der Traditionsverein aus Hütteldorf dominiert in seiner ersten Saison im Frauenfußball die Landesliga. Im Cup-Halbfinale trifft Rapid am 30. April auf FC Altera Porta. Spielbeginn am Nebenplatz des Allianz Stadions ist um 19 Uhr. Kapellerfeld und der Wiener Sport-Club 1b kämpfen am 1. Mai ab 15 Uhr ums zweite Finalticket. Der Verein aus der 1. Klasse ist gegen die Dornbacherinnen in der Außenseiterrolle. Die Titelentscheidung fällt am 28. Mai im Stadion Hohen Warte.

