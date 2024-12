WM-Qualifikation: Machbare Gruppe für Österreich

13. Dezember 2024

In Zürich wurden am Freitag die UEFA-Qualifikations-Gruppen für die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko ausgelost.

Das ÖFB-Nationalteam, das neben den Viertelfinalisten der UEFA Nations League als eine der vier am besten rangierten UEFA-Nationen erstmals seit 1986 in Topf 1 gesetzt war, bekommt es in Gruppe H mit Rumänien, Bosnien und Herzegowina, Zypern und San Marino zu tun. Teamchef Ralf Rangnick: „Ich hatte mir im Vorfeld Gegner gewünscht, gegen die wir in den letzten zweieinhalb Jahren noch nicht gespielt haben. Dieser Wunsch ist in Erfüllung gegangen, darüber bin ich schon einmal froh. Auch logistisch sind es gute Nationen für uns. Rumänien hat bei der EURO mit dem Gruppensieg vor Belgien gezeigt, dass sie ein sehr spielstarker Gegner sind. Wir werden jedes Team nicht nur ernst nehmen, sondern uns bestmöglich vorbereiten. Klar ist, dass wir diese Gruppe gewinnen wollen.“

