AVL Women: Halbfinalserien beginnen in Wien und Innsbruck

21. März 2025

Drei Wochen konnten sich die vier besten Teams der AVL Women aufs Halbfinale vorbereiten, am Samstag beginnen die „Best-of-5“-Serien: Bereits um 16:30 Uhr empfängt der Gewinner des Grunddurchgangs und ÖVV-Cupsieger, VB NÖ Sokol/Post, den Vizemeister der vergangenen Saison, die Oberbank STEELVOLLEYS Linz. Titelverteidiger TI-Axess-volley steht ab 20 Uhr in der USI-Halle UVC Holding Graz gegenüber. LAOLA1 streamt die Playoffs live!

VB NÖ Sokol/Post ist diese Saison in der Heimhalle noch ungeschlagen, verlor nur auswärts – zum Saisonauftakt in Graz und am 2. November in Innsbruck. Die Niederösterreicherinnen treten sehr kompakt auf und sind aufgrund ihrer Leistungen in den vergangenen Monaten Favoritinnen auf den Titel. Mit Tijana Knezevic hat Rekordmeister Sokol/Post die Spielerin mit den meisten Assen (27) aller Halbfinalisten in ihren Reihen und mit Srna Vardjan auch die beste Annahmespielerin (75%). Im Grunddurchgang schlug man die Oberbank STEELVOLLEYS Linz zweimal 3:0. Mehr:

i. A. d. ÖVV