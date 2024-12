BLACKROLL bleibt offizieller Recovery-Partner des ÖVV

18. Dezember 2024

BLACKROLL und der Österreichische Volleyball Verband verlängern ihre Kooperation um ein weiteres Jahr. BLACKROLL ist seit 2023 offizieller Recovery-Partner des ÖVV und stattet die Nationalteams mit diversen Produkten wie Faszienrollen oder Massagepistolen aus.



„Wir freuen uns, die Partnerschaft mit dem ÖVV zu verlängern und seine Athlet:innen weiter auf allen Ebenen mit innovativen Lösungen für Regeneration und Performance unterstützen zu können“, erklärt Lukas Diwersy, Cooperations- & Sponsoring-Manager BLACKROLL.



ÖVV-Generalsekretär Philipp Seel: „Die hochwertigen Recovery-Produkte helfen unseren Nationalteam-Spieler:innen – ob Halle oder Beach – in Trainings- und Wettkampfphasen gleichermaßen. Sie tragen dazu bei, dass sie sich optimal auf Aufgaben wie die Qualifikation zur CEV EuroVolley 2026 vorbereiten können. Daher ist die Weiterführung der Kooperation für uns natürlich höchst erfreulich!“



Zum Unternehmen: BLACKROLL hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen jeden Alters, Sportniveaus und Lebensstils zu unterstützen, ihre Gesundheit, ihr Wohlbefinden und ihre Leistungsfähigkeit jeden Tag in die eigenen Hände zu nehmen. Angefangen hat die Erfolgsstory 2007 mit der ersten Faszienrolle. Heute bietet die Healthstyle Company ein ganzes Sortiment an Produkten und Lösungen, das Expert:innen aus Sport und Gesundheit überzeugt. Weitere Info auf www.blackroll.com.

i. A. d. ÖVV