„Wenn man die richtigen Räder dreht, kann auch in Sparzeiten einiges gelingen“

20. März 2025

Ein erstes Arbeitsgespräch gab es am Mittwoch zwischen Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt und dem Präsidium der Bundes-Sportorganisation Sport Austria, vertreten durch Sport Austria-Präsident Hans Niessl, Vizepräsident für Leistungs- und Spitzensport Thomas Reichenauer sowie Geschäftsführer Gerd Bischofter.

Sport Austria-Präsident Hans Niessl war mit dem inhaltlichen Austausch, den Sportminister Andreas Babler mit seiner Begrüßung einleitete, zufrieden: „Es freut mich, dass die Staatssekretärin viele unserer Anliegen ähnlich sieht wie wir. Insbesondere die Täglichen Bewegungseinheit – auch im Zusammenhang mit künftigen Kostenersparnissen im Gesundheitssystem – ist ihr ein Anliegen. Hier geht es einerseits um die dringend notwendige rasche finanzielle Absicherung des bisher Erreichten, andererseits um die weitere Ausrollung der Täglichen Bewegungseinheit. Beides hat für sie höchste Priorität.“ Ähnlich verhält es sich mit der Entlastung des Ehrenamts durch Entbürokratisierung. Ein wichtiger Schritt, dem gerade in Zeiten des Einsparens besondere Bedeutung zukomme.

Im Themenbereich „Finanzierung des Sports“ ging es u.a. um die von der Regierung angekündigte Erhöhung der Wettspielabgabe: Diese sollte aus Sicht des Sports so ausgestaltet werden, dass sie auch dem Sport zugutekommt, denn ohne Sport gäbe es keine Sportwetten. Weiters sollen aus dem Sport resultierende volkswirtschaftliche Mehrwerte in die Budgetverhandlungen einfließen. Weitere Punkte des Austauschs waren eine Traineroffensive (insbesondere im Nachwuchsbereich), Sportgroßveranstaltungen und Sportstättenentwicklung, die Öffnung von staatlich finanzierten Sportstätten für die Öffentlichkeit sowie die Bedeutung des Schwimmunterrichts.

Die Themen werden nun vom Sportministerium analysiert und in weiterer Folge mit dem Sport diskutiert. Sport Austria wird dafür in seiner Funktion als offizielle Interessenvertretung des organisierten Sports ein Get-together mit Vertreter:innen der Dach- und Fachverbände, dem Sportminister sowie der Staatssekretärin organisieren.



Niessl: „Ich bin davon überzeugt, dass auch in Sparzeiten einiges gelingen und umgesetzt werden kann, wenn nur die richtigen Räder gedreht werden. Der organisierte Sport steht jedenfalls mit seinem Know-how jederzeit zur Verfügung.“

i. A. v. Sport Austria