win2day Beach Tour: Zwölf Turniere 2025 – Auftakt am 2. Mai in Neusiedl am See

In einem Monat hat die „win2day Beach Volleyball Tour PRO“ wieder Saison. Die Premium-Turnierserie Österreichs beginnt wie in den vergangenen beiden Jahren mit dem MASTERS in Neusiedl am See (2. – 5. Mai). Bis Anfang September stehen zwölf Turniere – MASTERS, OPEN und zum Abschluss die AUSTRIAN CHAMPIONSHIPS – auf dem Programm.

Das Auftaktturnier in Neusiedl am See findet im Rahmen des „Kia Beach and Surf Fest“, der Nachfolgeveranstaltung des legendären Surf Openings, statt. Erstmals wird der Centre Court im Strandbad direkt am Seeufer aufgebaut. Das zweite MASTERS steigt von 30. Mai bis 1. Juni in Innsbruck. Da es sich beim Turnier in der Tiroler Landeshauptstadt wie in den vergangenen Jahren um ein Joint Venture mit der MEVZA (Mitteleuropäischer Volleyball Verband) handelt, sind viele internationale Teams dabei. Der Centre Court am Marktplatz ist ein Erlebnis! Natürlich darf auch Wien als MASTERS Venue nicht fehlen. Von 20. bis 22. Juni ist die Donauinsel Hotspot der Bundeshauptstadt, geht doch das 42. Donauinsel in Szene – und mittendrin die win2day Beach Tour. Vergangenes Jahr kamen an drei Tagen rund drei Millionen Besucher:innen zu Europas größtem Open-Air-Festival.



Das MASTERS im Strandbad Litzlberg bei Seewalchen am Attersee ist mit seiner spektakulären Arena die Grande Dame unter Österreichs Beach-Volleyball-Turnieren. Heuer steigt das Highlight von 11. bis 13. Juli. Die Kombination aus Weltklasse-Sport und stimmungsvoller Unterhaltung vor der malerischen Kulisse des Attersees haben Litzlberg zum größten jährlichen Tour-Event gemacht. Natürlich ebenfalls wieder im win2day Beach Tour-Kalender ist Wolfurt. Das Traditionsturnier mitten in der Natur an der Ach mit täglich Partys versprüht ein einzigartiges Flair. Dieses Jahr findet die Wolfurttrophy von 8. bis 10. August statt. Der Newcomer in der Riege der Top-Turniere ist Kitzbühel. In der Gamsstadt gehen von 5. bis 9. September die AUSTRIAN CHAMPIONSHIPS 2025 in Szene. Dank eines innovativen Konzepts wird die ikonische Tennis-Arena zur größten Tour-Bühne dieses Sommers. Ein mehr als würdiger Rahmen für die Vergabe der Staatsmeistertitel.



Zwischen den sechs größten Events der win2day Beach Tour 2025 finden sechs Turniere der OPEN-Kategorie statt. Die Veranstaltungsorte sind Baden, Kremsmünster, Steyr, Mattsee/Mondsee, Ulrichsberg und Tulln. Während bei den MASTERS die besten Spieler:innen Österreichs und internationale Teams an den Start gehen, dienen die OPEN als Sprungbrett in den Profisport.





Tour-Promoter Daniel Hupfer: „Die Entwicklung der Tour schreitet in großen Schritten voran. Mit den AUSTRIAN CHAMPIONSHIPS im legendären Kitzbüheler Tennisstadion erwartet uns heuer ein echtes Highlight. Wir danken unseren Veranstalterinnen und Veranstaltern für ihr großes Engagement und blicken voller Vorfreude auf einen unvergesslichen Beach-Volleyball-Sommer 2025.“

ÖVV-Generalsekretär Philipp Seel: „Es freut uns ganz besonders, dass trotz der anspruchsvollen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen die Zahl der Top-Turniere auf sechs angewachsen ist. Das zeigt, wie viele tolle und engagierte Beachvolleyball-Veranstalter es in Österreich gibt. Aber auch in der OPEN-Kategorie haben wir sehr spannende Newcomer! Insgesamt hat die win2day Beach Tour viele einzigartige und aufregende Locations zu bieten. Wir freuen uns, dass es bald losgeht!“



win2day Beach Volleyball Tour PRO 2025



02.05. bis 04.05.: Neusiedl am See MASTERS – Frauen/Männer

17.05. bis 18.05.: Baden OPEN + – Frauen/Männer

30.05. bis 01.06.: Innsbruck MASTERS (MEVZA) – Frauen/Männer

31.05. bis 01.06.: Kremsmünster OPEN – Männer

14.06. bis 15.06.: Steyr OPEN – Frauen/Männer

20.06. bis 22.06.: Wien/Donauinsel MASTERS – Frauen/Männer

11.07. bis 13.07.: Litzlberg/Seewalchen am Attersee MASTERS – Frauen/Männer

26.07. bis 27.07.: Mattsee/Mondsee OPEN – Männer

02.08. bis 03.08.: Ulrichsberg OPEN – Männer

02.08. bis 03.08.: Tulln OPEN – Frauen/Männer

08.08. bis 10.08.: Wolfurt MASTERS – Frauen/Männer

05.09. bis 07.09.: Kitzbühel AUSTRIAN CHAMPIONSHIPS (Staatsmeisterschaften) – Frauen/MännerLinks

www.austrian-beachtour.at



www.volleynet.at

www.laola1.at

www.twitch.tv