HYPO TIROL nimmt als Triple-Sieger Abschied

24. April 2025

Es ist ein außergewöhnlicher und emotionaler Abschied, ein in der österreichischen Sportgeschichte wohl einzigartiger: Das HYPO TIROL Volleyballteam gewann auch das vierte powerfusion VL Men-Finale bei TSV Raiffeisen Hartberg 3:0 (25:14, 25:22, 26:24), ist zum 13. Mal insgesamt und 3. Mal in Folge Staatsmeister. Da zu Saisonbeginn der Supercup und im Februar auch der ÖVV-Cup gewonnen wurde, zieht sich der Verein als Triple-Sieger am Höhepunkt aus dem Profisport zurück. General Manager Hannes Kronthaler gab diesen Schritt bereits vor zwei Monaten bekannt.

VB NÖ Sokol/Post hat sich am Mittwochabend eindrucksvoll den 47. Staatsmeistertitel gesichert. Die Niederösterreicherinnen gewannen auch das dritte Finalspiel der AVL Women gegen UVC Holding Graz klar in drei Sätzen (25:11, 25:17, 25:14). Nach dem Triumph im ÖVV-Cup im Februar ist Sokol/Post somit Double-Sieger 2025. FOTO © GEPA pictures/Kevin HacknerVor toller Kulisse in der sehr gut gefüllten Posthalle ließ das Team von Trainerin Zuzana Pecha-Tlstovicova den Murstädterinnen keine Chance. Graz musste ohne die Schlüsselspielerinnen Verena Janka und Maya Jensterle antreten – ein Umstand, der sich von Beginn an bemerkbar machte.

Mehr zum Saison-Abschluss in powerfusion VL Men und AVL Women

i. a. d. ÖVV