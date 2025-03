Das Hobby zum Beruf machen

28. März 2025

ÖFB-Nationalteamspieler Maximilian Entrup hat sie, Clemens Millauer (ÖSV Snowboard Freestyler) hat sie ebenso wie die Cheerleading-Teamweltmeisterin Chayenne Höllmüller. Die Rede ist von der dreijährigen Diplom-Sportlehrer:innen-Ausbildung der Bundessportakademie Wien (BSPA).

Kürzlich erhielten wieder 21 Absolvent:innen im feierlichen Rahmen des Akademischen Gymnasiums in Wien ihre Diplome und damit die Bestätigung einer erfolgreich abgeschlossenen Berufsausbildung, die einem viele Möglichkeiten eröffnet, wie Mag. Norbert Meister, interimistischer Leiter der BSPA Wien, erklärt: „Ob in Schulen als Lehrer:innen, ob in verschiedenen öffentlichen und privaten Sportinstitutionen, in Sportvereinen oder als Selbständige: unsere Absolvent:innen können in vielen Bereichen hervorragende Arbeit leisten! Sie haben eine breite Bildung erfahren und Haltungen vermittelt bekommen wie die gesundheitliche Wirkung von Sport, die integrative Bedeutung von gemeinsamen Sporttreiben oder die Bedeutung von Zugehörigkeit zu einer sinnstiftenden Gemeinschaft in unserem Vereinswesen. Aber auch Themen wie Safesport, die Wichtigkeit von physischer und psychischer Gesundheit im (Leistungs-)Sport sowie Gendergleichstellung wurden ihnen nähergebracht. Das alles, kombiniert mit einer stark praxisorientierten Ausbildung, prädestiniert sie dazu, speziell auch in Schulen Kinder und Jugendliche zu unterrichten und ihnen über den Sport einen gesunden Lebensstil für ein erfolgreiches Leben zu vermitteln.“

Die Absolvent:innen kommen freilich nicht nur aus dem Profisport: Die meisten machen an der BSPA ihr Hobby zum Beruf und sind wohl nicht zuletzt deshalb mit großer Begeisterung dabei. Was dafür erforderlich ist? Meister: „Die Erfüllung der Schulpflicht, eine bestandene Aufnahmeprüfung und natürlich die Liebe zum Sport.“

Die nächsten Termine für eine Aufnahmeprüfung gibt es am 16./17.6.2025 und 8./9.9.2025. Nähere Information dazu findet man unter www.bspa.at.

Wer besteht, kann mit etwas Glück neben einer Sportgröße die Schulbank drücken, aber mit Sicherheit eine hervorragende staatliche Ausbildung genießen.

i. A. d. BSPA Wien