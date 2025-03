Sport Austria-Präsident Niessl begrüßt Sportkapitel des Regierungsprogramms

27. Februar 2025

Die Bundes-Sportorganisation Sport Austria, die offizielle Interessenvertretung des organisierten Sports in Österreich, begrüßt das Sportkapitel des heute präsentierten Regierungsprogramms der sich abzeichnenden neuen Bundesregierung.

Sport Austria-Präsident Hans Niessl: „Es freut uns, dass sich viele der drängenden Sport-Themen aus dem 9-Punkte-Forderungsprogramm des organisierten Sports im Regierungsprogramm wiederfinden: wie die Ausrollung der Täglichen Bewegungseinheit, bei der wichtige Entscheidungen bereits überfällig sind, wie das Thema Bewegungs-Prävention statt Rehabilitation als Teil der Gesundheitspolitik, wie die finanzielle Absicherung und Weiterentwicklung des Sports, wie die Stärkung und Wertschätzung des Ehrenamts, die Entbürokratisierung oder die dringend notwendige Verbesserung der Sportstätteninfrastruktur. Zahlreiche Themen, die den Spitzen-, den Breiten-, den Behinderten- und auch den Gesundheitssport betreffen, wurden also im Regierungsprogramm abgebildet. Ein Programm ist aber freilich nur so gut wie dessen Umsetzung. Damit diese gelingen kann, bieten wir die Expertise des organisierten Sports im Rahmen einer konstruktiven Zusammenarbeit an und sind zuversichtlich, dass den guten Worten im Regierungsprogramm auch die notwendigen Taten folgen werden.“

i. A. v. Sport Austria