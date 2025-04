Schaufenster für die sportliche Vielfalt Österreichs

11. April 2025

It’s Finals time (again)! Von 18. bis 22. Juni verwandeln sich Innsbruck und Tirol zum zweiten Mal in Österreichs Sport-Hauptstadt. Bei der bereits fünften Ausgabe der Sport Austria Finals powered by Österreichische Lotterien ermitteln mehr als 6.500 Athlet:innen aus 37 Sportarten an vier Wettkampftagen ihre Besten. Die Zuschauer:innen aus ganz Österreich dürfen sich auf noch mehr sportliche Vielfalt, bei freiem Eintritt, interaktive Features und ein buntes Rahmenprogramm rund um den Landestheatervorplatz freuen. 71 Tage vor dem Startschuss wurde im Bergisel SKY mit Panorama-Blick auf die Olympia-Stadt die Neuerungen präsentiert.

Der Countdown läuft! In rund zwei Monaten werden die Sport Austria Finals powered by Österreichische Lotterien im Herzen Innsbrucks eröffnet. Danach geht es von Donnerstag bis Sonntag für die mehr als 6.500 Athlet:innen in knapp 250 Meisterschaftsentscheidungen um Edelmetall. Objekt der Begierde ist die Medaille für Österreichische Staatsmeisterschaft, die höchste nationale Sportauszeichnung. Das Sportfolio des größten heimischen Multisport-Events reicht von Klettern über Cross-Triathlon und Cheerleading, von Taekwondo, Rollenrodeln und Skateboard, von Softball, Open Water-Schwimmen bis Kick- und Thaiboxen. Neu mit dabei: Boccia, Drachenfliegen von der Seegrube, Flag Football und Rollstuhl-Badminton. Wieder mit dabei: Darts, Kegeln und Radsport mit einem Bergzeitfahren.

„Die Sport Austria Finals sind ein einzigartiges Schaufenster für die unglaubliche Vielfalt und das hohe Niveau des österreichischen Sports. Wir freuen uns sehr, dieses großartige Event noch einmal in Innsbruck und Tirol auszutragen und laden alle herzlich ein, die beeindruckenden Leistungen unserer Athlet:innen live mitzuerleben. Seien Sie dabei, wenn sportliche Träume wahr werden“, so Sport Austria-Präsident Hans Niessl, der heuer die 50.000-Zuschauer:innen-Marke deutlich übertreffen möchte.

Philip Wohlgemuth, erster Landeshauptmannstellvertreter und Sportlandesrat, freut sich über die erneute Austragung in Tirol: „Wir sind ein Sportland mit Herz und Tradition und die Sport Austria Finals bieten eine fantastische Gelegenheit, zu zeigen, wie sehr wir diese Verbindung leben. Es ist aber auch die Chance, die Vielfalt und die integrative Kraft des Sports in Tirol zu feiern. Diese Veranstaltung ist eine Bereicherung für unsere Sportlandschaft und unterstreicht einmal mehr die Attraktivität Tirols als Sportdestination von internationalem Format.“

Auch Bürgermeister Johannes Anzengruber unterstreicht die Bedeutung der Finals für Innsbruck: „Innsbruck ist eine Sportstadt, und die Sport Austria Finals passen perfekt zu unserem dynamischen und sportbegeisterten Image. Der Landestheatervorplatz wird wieder zum pulsierenden Zentrum, und wir freuen uns darauf, Athlet:innen, Trainer:innen, Betreuer:innen und hoffentlich wieder ganz viele Besucher:innen aus ganz Österreich in unserer Stadt willkommen zu heißen. Diese Veranstaltung ist ein Gewinn für Innsbruck und die gesamte Region.“

Neben dem wirtschaftlichen Impact – die Sport Austria Finals generieren eine Wertschöpfung in Höhe von knapp drei Millionen Euro – ist das Sport-Event auch ein touristischer Faktor. 92 Prozent der Teilnehmer:innen und Besucher:innen bleiben über Nacht, im Schnitt sogar 1,9 Nächte. Barbara Plattner, Geschäftsführerin von Innsbruck Tourismus weiß, dass „die Finals nicht nur ein sportliches Highlight, sondern auch ein wichtiger Impulsgeber für den Tourismus in Innsbruck und Tirol“ sind. „Sie stärken unser Image als sportbegeisterte Destination und die Kombination aus medialer Aufmerksamkeit und vielen positiven Erlebnissen der Athlet:innen und Zuschauer:innen tragen dazu bei, unser Stadt national und international noch attraktiver zu machen. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Veranstaltung und die damit verbundenen positiven Impulse.“

Bei den Sportler:innen ist die Vorfreude mindestens so groß wie die Intensität der Vorbereitung. Tabea Fiegl, Flag Footballerin bei den Swarco Raiders Tirol, fiebert ihrer Finals-Premiere schon entgegen. „Für uns ist die Premiere eine großartige Chance, im Rahmen der Sport Austria Finals um die nationale Meisterschaft zu spielen. Die tolle Atmosphäre und die zu erwartende mediale Aufmerksamkeit werden uns zusätzlich motivieren, dass wir uns für das Final-Turnier qualifizieren.“

Wakeboarder Simon Wieser möchte in der Area 47 seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen. „Im letzten Jahr war mein Sieg noch eine kleine Überraschung, aber ich wusste, was ich draufhabe. Das möchte ich auch in diesem Jahr wieder abrufen“, freut sich der Tiroler auf den Wettkampf auf seinem Home-Cable.

Cheerleaderin Livia Unterweger setzt auf den Heimvorteil, für sie und für ihren Verein, die Tyrolean Angels, ist es mehr als nur eine große Ehre, vor Familie und Freund:innen und in einer randvollen Olympiaworld an- und aufzutreten. „Wir stecken mitten in den Vorbereitungen für die Finals, wollen am Tag X unsere Bestleistung abrufen. Vor allem aber freuen wir uns auf ein weiteres Cheer-Fest im XXL-Format, das sich niemand entgehen lassen sollte.“

Kletterer Tobias Plangger schaute im Vorjahr ebenso bei den Cheer-Entscheidungen vorbei, wie Bürgermeister Anzengruber. Es war nicht der einzige Ausflug zu einer anderen Sportart für das heimische Speed-Ass. „Du gehst aus der Kletterhalle raus und kannst bei den Skatboarder:innen reinschauen, am Weg nach Hause gibt es fünf, sechs, sieben weitere Möglichkeiten, tollen Live-Sport zu erleben. Ich kann es schon nicht mehr erwarten, das Programm zu studieren und mir wieder einen Finals-Plan für das ganze Wochenende zu machen.“

Das ist schon in Kürze noch einfacher möglich: die neue Sport Austria Finals-App für Athlet:innen und Zuschauer:innen wird in Kürze gelauncht. Mit vielen interaktiven Features, Lageplan, Gewinnspielen und ganz vielen Stories, News und Hintergründen zu den teilnehmenden Verbänden und Athlet:innen.