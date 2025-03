Halbfinal-Auftakt: Hypo Tirol und Hartberg legen vor

23. März 2025

Der Titelverteidiger der powerfusion VL Men, das HYPO TIROL Volleyballteam, wurde am Samstag zum Auftakt der „Best-of-5“-Halbfinalserie seiner Favoritenrolle gerecht, schlug daheim UVC Holding Graz nach 64 Minuten klar mit 3:0 (25:15, 25:17, 25:16). Härter zu kämpfen hatte im zweiten Halbfinale TSV Raiffeisen Hartberg. Der Vizemeister 2024 bezwang SK Zadruga Aich/Dob in seiner Heimhalle in 111 Minuten 3:1. Nach 20:25 im ersten Durchgang gewannen die Steirer, unterstützt von 1000 lautstarken Fans, die Folgesätze jeweils 25:23. In drei Spielelementen lag Hartberg sogar leicht zurück: Angriff 49 zu 51 Punkte, Blocks 14 zu 15 und Asse 2 zu 5. Topscorer bei Hartberg Dorde Knezevic (19) bzw. für Aich/Dob Bryan Camino Martinez (21). MVP: Lukas Glatz (Hartberg). Die 2. Partie geht am Mittwoch in Bleiburg in Szene. Mehr:

AVL Women

VB NÖ Sokol/Post stürmte im ersten AVL Women-Halbfinale in 70 Minuten zum Sieg, schlug am Samstag zum Auftakt der „Best-of-5“-Serie die Oberbank STEELVOLLEYS Linz 3:0 (25:21, 25:12, 25:11). Der ÖVV-Cupsieger untermauerte somit seine Favoritenrolle auf den Meistertitel, ist seit fast fünf Monaten ungeschlagen. Wesentlich dramatischer als in der Posthalle war der Spielverlauf in Innsbruck. Titelverteidiger TI-Axess-volley startete mit einem hart erkämpften 3:2 (21:25, 19:25, 25:18, 25:20, 15:12)-Erfolg über UVC Holding Graz ins Halbfinale. Schon die Begegnungen im Grunddurchgang waren im Tie-Break an die Tirolerinnen gegangen. Das zweite Duell der Serie am Mittwoch in Graz zeigt ORF SPORT + ab 20:15 Uhr live! Mehr:

