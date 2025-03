Vier CEV European Silver League-Spiele im Juni in Amstetten

Österreichs beste Volleyballer:innen sind in diesen Wochen voll auf ihre Clubs fokussiert, ist doch in Europas Ligen Playoff-Zeit. Unmittelbar danach, schon im Mai, beginnt aber die Länderspiel-Saison: Beide ÖVV-Nationalteams bestreiten zunächst – vor der 2. Hälfte der EM-Qualifikation im August – die CEV Volleyball European Silver League. Die Heimspiele steigen in der Johann-Pölz-Halle in Amstetten. Am 13. Juni empfangen die ÖVV-Damen Lettland und am 15. Juni die Schweiz. Das Männer-Nationalteam hat am 27. Juni Schweden und am 29. Juni Ungarn zu Gast. Mehr: