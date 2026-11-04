4. November 2026

Paul Hohenauer und Martin Poinstingl haben bei den Beachvolleyball-Bewerben der Youth Olympic Games (YOG) in Dakar Gold geholt! Die österreichischen U18-Europameister setzten sich im Finale gegen die deutschen U18-Weltmeister Lasse Hüper/Filo Wüst nach 57 Minuten mit 2:1 (22:20, 13:21, 15:12) durch und sorgten damit für die erste österreichische Volleyballmedaille bei Olympischen Bewerben – und diese glänzt gleich in Gold!

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Olympisches Gold für Hohenauer/Poinstingl: „Krasse Experience, hier mit Goldmedaille zu stehen!“ | ÖVV

i. A. d. ÖVV