Sportinfrastruktur als Schlüsselfrage für Österreichs Sportzukunft

18. September 2026

Österreichs Sport benötigt eine nationale Sportstrategie und dringende Investitionen in eine moderne Infrastruktur. Das fordern Sport Austria, der Österreichische Fußball-Bund und der Österreichische Tennisverband in einer gemeinsamen Erklärung.

Im Vorfeld der Davis-Cup-Begegnung Österreich gegen Belgien fand am Freitag am Wiener Athletiksport Club (WAC) ein Runder Tisch zur Zukunft der österreichischen Sportinfrastruktur statt. Sport Austria-Präsident Hans Niessl, ÖFB-Präsident Josef Pröll und ÖTV-Präsident Richard Grasl waren sich dabei einig: Österreich benötigt eine langfristige, strategische und sportartenübergreifende Infrastrukturpolitik, um den Anforderungen des Spitzen- und Breitensports auch in Zukunft gerecht zu werden. Im Mittelpunkt des Austausches standen moderne Sportstätten, eine verlässliche Finanzierung des Sports und die Frage, wie Infrastrukturprojekte nachhaltig geplant und genutzt werden können. Die Vertreter der drei Organisationen verbinden ihre Anliegen mit einem konstruktiven Appell an die politische Verantwortung, den Sport als Zukunftsinvestition für Gesundheit, Gesellschaft und Wirtschaft zu begreifen.

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i. A. v. Sport Austria