win2day Beach Volleyball Tour PRO 2026 mit Zuschauerrekord

13. Oktober 2026

Die win2day Beach Volleyball Tour PRO konnte in der Saison 2026 erstmals mehr als 100.000 Fans begeistern. 100.469 Besucher:innen verfolgten Österreichs beste Beachvolleyballer:innen bei 17 Tourstopps. Ein Plus von 6,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Getragen wurde der Rekord von den sechs MASTERS-Turnieren, so vielen wie nie zuvor. Von Neusiedl am See über Pörtschach am Wörthersee, Innsbruck, das Wiener Donauinselfest und Wolfurt bis Schladming pilgerten tausende Fans in die Stadien. Den Schlusspunkt setzten die Austrian Beach Volleyball Championships im Kitzbüheler Tennisstadion. Auch das Wetter spielte mit: Bis auf einen verregneten Vormittag wurde bei Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen Top-Beachvolleyball geboten.

Mit insgesamt 17 Events in allen neun Bundesländern war die Tour 2026 so breit aufgestellt wie nie. Die sechs MASTERS und die AUSTRIAN CHAMPIONSHIPS wurden durch zehn OPEN-Turniere komplementiert. Größter Publikumsmagnet war das MASTERS während des Wiener Donauinselfests mit mehr als 30.000 Fans. Den stärksten Zuwachs verzeichnete der Saisonauftakt in Neusiedl am See. Mit rund 21.500 Fans kamen dort mehr als ein Drittel mehr Besucher:innen als im Vorjahr. Der ORF übertrug knapp 9 Stunden live, dazu kamen 188 Stunden Livestream von allen Courts und mit Pörtschach wurde erstmals ein MASTERS auf JOYN übertragen.

i. A. d. ÖVV