Hohenauer/Poinstingl bei Youth Olympic Games in Dakar

23. September 2026

Die frischgebackenen U18-Beachvolleyball-Europameister Paul Hohenauer und Martin Poinstingl vertreten Österreich bei den Youth Olympic Games (YOG) Dakar 2026! Der ÖVV hat den Zuschlag für ein Beachvolleyball-Herrenteam erhalten. Gemeinsam mit ihrem Trainer Simon Tribelnig werden die beiden Nachwuchshoffnungen vom ÖVV und ÖOC zu den Jugendspielen nach Senegal entsandt.

Von 31. Oktober bis 13. November 2026 bringen die Dakar 2026 Youth Olympic Games nahezu 2.700 junge Sportler:innen in Senegal zusammen. Beachvolleyball steht zu Beginn des Großereignisses auf dem Programm und wird von 31. Oktober bis 4. November 2026 in Szene gehen. Spielberechtigt sind die weltbesten Nachwuchsathlet:innen im Alter von 15 bis 17 Jahren und damit im U18-Bereich.

Austragungsort ist der Saly Beach West im bekannten Küsten- und Ferienort Saly Portudal, rund 80 Kilometer südlich der Hauptstadt Dakar.

Die Vorbereitung auf Dakar

Die unmittelbare Vorbereitung auf die Youth Olympic Games findet im Oktober statt. Das ÖVV-Team wird sich in einem Camp mit Trainer Simon Tribelnig gezielt auf den Bewerb vorbereiten. Am 28. Oktober erfolgt der Abflug nach Senegal.

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i. A. d. ÖVV