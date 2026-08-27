27. August 2026

Nach dem historischen ersten Satzgewinn gegen Griechenland und dem darauf folgenden ersten EM-Punkt beim 2:3 gegen Bulgarien nach einer 2:0-Satzführung Österreichs bei der CEV Trendyol EuroVolley 2026 in Brünn zieht ÖVV-Präsident Gernot Leitner ein positives EM-Fazit.

„Was das österreichische Volleyballnationalteam der Frauen in den letzten drei Monaten für den österreichischen Volleyballsport geleistet hat, ist unglaublich“, zeigt sich Leitner zufrieden. Besonders erfreulich sei, wie die Damen den Abstand zur erweiterten europäischen Volleyball-Spitze verkürzt hätten. Österreich spiele gegen die Topnationen bereits mit. „Und wenn diese gegen uns nicht voll konzentriert sind und wirklich gut spielen, droht ihnen eine Niederlage.“

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ÖVV-Präsident Gernot Leitner zieht EM-Fazit: „Riesige Entwicklung unseres Teams“ | ÖVV

i. A. d. ÖVV