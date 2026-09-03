3. September 2026

In der Austrian Volley League laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison auf Hochtouren. Während beim UVC McDonald’s Ried ein langjähriger Kapitän seine aktive Karriere beendet und gleichzeitig ein prominenter Neuzugang präsentiert wird, laden die Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel zur Teampräsentation. Auch die LINZ AG Steelvolleys können mit einer Rückkehrerin aufwarten.

Mehr: AVL-News: Rutecki wird Assistant-Coach, Grabmüller neu in Ried, Pavlova zurück in Linz | ÖVV

i. A. d. ÖVV