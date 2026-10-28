Sport Austria-Präsident Niessl begrüßt Fortführung von „Burgenland bewegt Kids“

28. Oktober 2026

Sport Austria-Präsident Hans Niessl spricht sich positiv über die Weiterführung der burgenländischen Sportförderung für Schülerinnen und Schüler aus. Die Aktion „Burgenland bewegt Kids“ setzt dort an, wo es im Alltag vieler Familien schwierig werden kann: bei den Kosten für die notwendige Ausrüstung. Mit dem Angebot wird Heranwachsenden der Zugang zu sportlichen Erlebnissen erleichtert.

„Bewegung sollte für jedes Kind selbstverständlich sein. Ganz egal welche Sportart oder Form der Bewegung– entscheidend ist, dass junge Menschen zu Bewegung animiert werden und unterschiedliche Sportarten kennenlernen können“, erklärt Niessl.

Die Förderung des Nachwuchssports habe eine Bedeutung, die weit über körperliche Fitness hinausgehe. Gemeinsame sportliche Aktivitäten würden das Selbstbewusstsein stärken und die Gemeinschaft Gleichaltriger fördern. „Im Mannschaftssport lernen Kinder gemeinsam Ziele zu erreichen. Diese Erfahrungen begleiten sie auch im späteren Leben“, hebt Niessl hervor. Ein weiterer wesentlicher Aspekt sei die frühe Begeisterung für körperliche Aktivität. Wenn Kinder bereits während ihrer Schulzeit verschiedene Sportangebote ausprobieren können, steigen die Chancen, dass Bewegung auch später einen festen Platz in ihrem Leben behält. Dafür brauche es sowohl geeignete Rahmenbedingungen als auch Initiativen, die den Zugang zu Sport möglichst unkompliziert gestalten.

Daher begrüßt Niessl das Zusammenwirken von Schulen, öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen bei der Umsetzung der Förderaktion.

i. A. v. Sport Austria