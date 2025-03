SK Zadruga Aich/Dob beendet MEVZA League auf 4. Platz

6. März 2025

SK Zadruga Aich/Dob hat in der MEVZA League 2024/25 eine Medaille verpasst. Die Kärntner verloren Donnerstagnachmittag das Spiel um Bronze gegen OK i-Vent Maribor 0:3 (20:25, 21:25, 23:25). Mittwochabend war Aich/Dob im Halbfinalduell mit Gastgeber HAOK Mladost Zagreb chancenlos gewesen. Wie schon in den vergangenen Wochen fehlte Topangreifer Carlos Charles Santana wegen eines Fingerbruchs.

„Es war eine kleine Steigerung zu gestern, beide Spiele zusammengefasst aber beschämend. Wir haben die Chance, um einen internationalen Titel zu spielen und treten zweimal planlos, ohne Energie und Siegeswillen auf… Vor einem Monat haben wir Maribor im Grunddurchgang noch 3:0 geschlagen. Die Leistungen hier in Zagreb waren ein Witz“, sparte Aich/Dob-Sportdirektor Martin Micheu nicht mit Kritik an seinen Spielern.

Das Team von Headcoach Lucio Oro fokussiert sich nun auf die powerfusion VL Men-Halbfinalserie gegen TSV Raiffeisen Hartberg, die am 22. März beginnt. Gleichzeitig fordert UVC Holding Graz Titelverteidiger HYPO TIROL Volleyballteam. Micheu: „Wir werden uns deutlich steigern müssen, um gegen Hartberg bestehen zu können.“

i. A. d. ÖVV