Niessl: „570.000 Ehrenamtliche brauchen Entlastungsoffensive“

Anlässlich des heutigen Tags des Ehrenamts fordert Sport Austria-Präsident Hans Niessl die nächste Bundesregierung dazu auf, den rund 570.000 im organisierten Sport ehrenamtlich Tätigen jene Wertschätzung entgegenzubringen, die sie aufgrund ihres gesellschaftlich so wichtigen Engagements auch verdienen.

Niessl: „Unsere Ehrenamtlichen bewegen die Gesellschaft! Für ihren Einsatz und ihr Engagement möchte ich mich im Namen des organisierten Sports ganz herzlich bedanken! Die Entlastung des Ehrenamts ist ein wesentlicher Teil des 9 Punkte umfassenden Sport Austria-Forderungsprogramms an die nächste Bundesregierung. Dabei geht es insbesondere um den Abbau von Bürokratie und die Optimierung des Förderwesens. Unsere ehrenamtlich Tätigen legen in 15.000 Sportvereinen die Basis für eine gesündere Bevölkerung und sorgen dabei auch für große wirtschaftliche Impulse sowie sozialen Zusammenhalt. Aktuell werden sie aber von zu vielen bürokratischen Aufgaben belastet. Es braucht eine Entlastungsoffensive, damit sie sich ihren eigentlichen Aufgaben noch intensiver widmen und einen noch größeren Beitrag zum Wohle der Gesellschaft leisten können.“ Nachsatz: „Die nächste Regierung ist freilich gut beraten, Sport und Bewegung ressortübergreifend mitzudenken. Das wäre ein kluger Weg, um in vielen Bereichen – Stichwort Gesundheitssystem, Stichwort Integration, Stichwort stockende Wirtschaft – effizient wichtige Akzente zu setzen.“