EM-Quali-Heimdoppel in Hartberg das Nationalteam-Highlight 2025

5. Dezember 2024

Der kommende Sommer wird für die ÖVV-Nationalteams richtungsweisend. Damen und Herren bestreiten die entscheidenden Spiele in der Qualifikation zur CEV EuroVolley 2026. Am 9. August 2025 erlebt die Stadtwerke-Hartberg-Halle eine Doppelveranstaltung: Die Auswahl von Damen-Headcoach Roland Schwab empfängt Nordmazedonien und die Truppe von Herren-Cheftrainer Radovan Gacic die starken Belgier. Mit der Weihnachtsaktion sind alle Tickets bis 24. Dezember 20 Prozent günstiger zu haben. Hier geht’s zum Ticketshop: volleyball.austria

Ein Volleyballfest scheint garantiert: Einerseits haben die Verantwortlichen des TSV Hartberg Volleyball schon oft bewiesen, dass sie Top-Veranstaltungen auf die Beine stellen können, andererseits ist das Volleyball-Publikum in Hartberg landesweit für seinen Enthusiasmus bekannt. Im Februar kamen über 2.000 Fans zu den Austrian Volley Cup-Finalspielen, sorgten – wie in der powerfusion VL-Finalserie wenige Wochen später – für Gänsehaut-Stimmung. Der Boden in der Stadtwerke-Hartberg-Halle war 2024 auch für ÖVV-Nationalteams ein sehr guter, die Ränge bei ihren Auftritten prall gefüllt.

„Die Vorfreude auf kommenden August ist enorm. Die Junioren haben in Hartberg Anfang April vor toller Kulisse Spanien, Dänemark und Belgien geschlagen, so ihr Ticket zur U20-Europameisterschaft gelöst. Das Männer-Nationalteam konnte dort im Sommer das erste EM-Quali-Duell mit Aserbaidschan 3:0 gewinnen und mithilfe des hervorragenden Publikums den wichtigen ersten Schritt Richtung CEV EuroVolley 2026 setzen“, berichtet ÖVV-Sportdirektor Roland Schwab. Mehr:

i. A. d. ÖVV