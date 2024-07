ÖVV-Nationalteams: EM-Qualifikation im August in Hartberg und Schwechat

4. Juli 2024

Nach der CEV European League ist vor der EM-Qualifikation: In zweieinhalb Wochen beginnt für die ÖVV-Nationalteams die Vorbereitung auf die erste Hälfte der CEV EuroVolley Qualifiers im August. Damen und Herren bestreiten diesen Sommer je ein Heim- und Auswärtsspiel. Los geht’s am 17. August: Während die Auswahl von Headcoach Radovan Gacic in der Stadtwerke-Hartberg-Halle Aserbaidschan empfängt, bestreitet das Frauen-Nationalteam seine Auftaktpartie in Nordmazedonien. Am 25. August bitten Kapitänin Nina Nesimovic und Co. Griechenland ins Multiversum Schwechat, die ÖVV-Herren gastieren am 28. August in Belgien. Der Vorverkauf für die Heimevents startet am 24. Juli um 12 Uhr!

Ganze Meldung:

i. A. d. ÖVV