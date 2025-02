„Sport sollte so normal sein, wie Handy spielen“

21. Februar 2025

Am Donnerstag fand am ORF-Mediencampus eine Kick-Off-Konferenz zu den aktuellen Entwicklungen im österreichischen Sport statt, bei der sich neben ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann, Hans Niessl, Präsident Sport Austria, und Prof. Pius Strobl, ORF-Leiter Corporate Social Responsibility, weitere Vertreterinnen und Vertreter von ORF und den österreichischen Sportverbänden zu den Themen Sport, Bewegung und Gesundheit austauschten. Als wichtiger Impuls dafür wurden die schon im Vorjahr verknüpften Initiativen „50 Tage Bewegung“ und WIR BEWEGEN ÖSTERREICH genannt, die auch 2025 wieder mit dem Höhepunkt am Nationalfeiertag stattfinden werden.

ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann: „Die Vermittlung von Bewegung, Sport und Gesundheit sind Teil des öffentlichen Auftrags des ORF und wesentlicher Bestandteil der öffentlich-rechtlichen Berichterstattung. Als ein ‚ORF für alle‘ ist es uns wichtig, nicht nur von den großen Events des Spitzensports zu berichten, sondern die gesamte, vielfältige Sportlandschaft Österreichs darzustellen. Mein Dank gilt unseren Kooperationspartnern für den positiven Austausch.“

Sport-Austria-Präsident Hans Niessl: „Die Veranstaltung war eine sehr gute Gelegenheit, sich mit dem ORF zu aktuellen Themen auszutauschen. Derer gibt es im Sport ja genug. Die Palette reicht von der nötigen Vollausrollung der täglichen Bewegungseinheit über Prävention statt Rehabilitation, eine dringend notwendige Sportstättenoffensive, über die Wichtigkeit von ORF SPORT + bis zur Absicherung der Finanzierung des Spitzensports und Breitensports. All das sind auch Forderungen an die nächste Bundesregierung – dafür zu sensibilisieren, war uns ein großes Anliegen. Für diese Gelegenheit möchte ich mich beim ORF herzlich bedanken.“

Prof. Pius Strobl, ORF-Leiter Corporate Social Responsibility: „Ich freue mich über den gemeinsamen Austausch mit den österreichischen Sportverbänden, der uns wieder verdeutlicht hat, wie wichtig Sport und Bewegung als Schlüssel zu einem gesunden Leben sind. Ein besonderes Ziel wird sein, vor allem die jungen Menschen mit unseren Angeboten zu erreichen und für Sport und Bewegung zu begeistern.“

Gemeinsame Zielsetzungen für den österreichischen Sport

Im Zuge des Austauschs der Vertreterinnen und Vertreter der österreichischen Sportverbände und dem ORF wurden mehrere Zielsetzungen formuliert, die den Sportstandort Österreich, aber auch die allgemeine Gesundheit der Menschen in Österreich nachhaltig stärken sollten. Betont wurde die Bedeutung von Zusammenarbeit und Koordination des organisierten Sports und dem ORF als wichtigen medialen Partner. Eine enge Zusammenarbeit sei notwendig, um die Gesundheitsförderung durch Sport und Bewegung effektiv voranzutreiben. Denn Sport ist neben seinem Unterhaltungswert auch ein wesentliches Gesundheitsthema, durch dessen Vermittlung und Integration in die Gesundheitsberichterstattung, das Gesundheitssystem entlastet werden könnte. Schließlich sei Sport auch Prävention und Eigenverantwortung. Investitionen in niederschwellige Angebote seien dabei entscheidend, um die Bevölkerung zu mehr Bewegung zu motivieren und somit einen präventiven Effekt auf die Gesundheit der Menschen in Österreich zu erzeugen.

Notwendig sei zudem die gesamte Vielfalt der österreichischen Sportlandschaft zu zeigen und Barrieren abzubauen, um mehr Menschen für Bewegung zu begeistern. Insbesondere weniger populäre Sportarten verdienen mehr Aufmerksamkeit, um Diversität und Inklusion am Sportstandort Österreich zu fördern.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Vermittlung von Sport an Kinder und Jugendliche. Sportlerinnen und Sportler haben hier eine besondere Vorbildfunktion und können junge Menschen motivieren, aktiv zu werden. Auch deshalb sei es neben der vermittelten Emotion von Sport förderlich, alle multimedialen Kanäle zu nutzen. Oder um es in den Worten von ORF-SPORT-Hauptabteilungsleiter Hannes Aigelsreiter zu formulieren: „Sport sollte so normal sein, wie Handy spielen“.

Anwesend waren Vertreterinnen und Vertreter von Sport Austria, dem erweiterten Präsidium Sport Austria, dem Österreichischen Behindertensportverband, dem Österreichischen Paralympischen Committee, Faustball Österreich, ASKÖ, ASVÖ, der Sportunion, dem BMKÖS, dem Österreichischen Radsport-Verband, Fit Sport Austria, dem Fonds Gesundes Österreich, der Sporthilfe, dem Wiener Skiverband, Leistungssport Austria und ORF.

Über WIR BEWEGEN ÖSTERREICH und „50 Tage Bewegung“

Im Rahmen der Initiative „50 Tage Bewegung“ mit dem Motto „Gemeinsam fit. Beweg dich mit!“ laden Sportvereine und Gemeinden in ganz Österreich Menschen jeden Alters dazu ein, sich 50 Tage lang, vom 7. September bis 26. Oktober, an kostenlosen Bewegungsveranstaltungen, Aktionstagen und Schnupperkursen zu beteiligen. WIR BEWEGEN ÖSTERREICH stellt am Nationalfeiertag, dem 26. Oktober, den Höhepunkt der Sportinitiativen dar. Bei WIR BEWEGEN ÖSTERREICH sind alle Menschen in Österreich dazu aufgerufen, aktiv zu werden. Dabei ist es egal, ob man sich alleine bewegt oder in Gruppen unterwegs ist, unabhängig von Fitnesslevel oder Alter. Auch die Art der Bewegung ist frei wählbar, eine Wanderung oder ein Spaziergang zählen ebenso wie ein Lauf, eine Radfahrt (auch am Handbike) oder eine sportliche Gruppenaktion.

Der ORF begleitet die Initiative „50 Tage Bewegung“ als Schwerpunkt in den Monaten September und Oktober in allen seinen Kanälen und Landesstudios. Der Höhepunkt findet am 26. Oktober österreichweit mit der ORF-Marke WIR BEWEGEN ÖSTERREICH statt. Der Nationalfeiertag mit dem Bewegungsmotto findet auch tagsüber Niederschlag in den ORF-Programmen.

