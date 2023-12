Trainings-Comeback von Schützenhöfer/Plesiutschnig Anfang Dezember

21. November 2023

Im Mai zog sich Lena Plesiutschnig beim win2day Beach Volleyball PRO Tour MASTERS in Neusiedl am See einen Achillessehnenriss zu, Anfang Dezember steht sie wieder mit ihrer etatmäßigen Partnerin Lena Schützenhöfer am Trainingscourt.

Schützenhöfer spielte in den vergangenen Monaten mit Franziska Friedl. Die beiden landeten einige Achtungserfolge: Silber beim Ios-Future, Gold beim MASTERS in Wolfurt, Vize-Staatsmeisterinnen in Baden und ein fünfter Platz beim Challenger in Haikou. „Wenn man bedenkt, dass wir kaum gemeinsame Vorbereitung hatten, haben wir konstant Leistung gezeigt. Ich bin sehr stolz auf unseren fünften Platz in Haikou und die Silbermedaillen. Wir haben uns individuell weiterentwickelt, ich hätte mir keine bessere Partnerin in den vergangenen sechs Monaten wünschen können“, erklärt Schützenhöfer in einer Aussendung.

Anfang Dezember geht sie mit Plesiutschnig in die Vorbereitung auf die kommende Saison. „Ich freue mich riesig darauf, wieder mit ihr am Court zu stehen und bin extrem motiviert“, so Schützenhöfer weiter. Plesiutschnig sieht sich „auf einem sehr guten Weg. Seit einigen Wochen bin ich neben dem täglichen Krafttraining und der Physiotherapie auch wieder am Sand. Es geht einiges weiter und ich fühle mich schon wieder sehr wohl. Es erfordert aber noch ein wenig Geduld, bis ich wieder vollständig wettkampffähig bin. Die Vorfreude ab Dezember endlich wieder gemeinsam mit Kathi auf dem Platz zu stehen, ist sehr groß.“

mehr Volleyball-Info auf volleynet.at

PM/RED