Erst nach der Auslosung sind EM-Spekulationen erlaubt

17. November 2023

Für Österreichs Fußballnationalteam, schon vor diesem Match für die EM qualifiziert, konnte Estland letztlich kein Stolperstein sein. Trotz klirrender Kälte und dementsprechend schlechter Bodenverhältnisse war der 2:0-Sieg ungefährdet. Nun fiebert man dem Heim-Duell mit EM-Gastgeber Deutschland entgegen. Gespielt wird am Dienstag, das Happel-Oval ist längst ausverkauft. Ein Prestigeduell, mehr nicht. Viel wichtiger ist die EM-Auslosung am 2. Dezember in Hamburg. Erst danach wird man seriös über einen möglichen Achtelfinaleinzug spekulieren können und dürfen.