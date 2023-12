Seidl/Pristauz holen erneut World Pro Tour-Gold und 800 Punkte fürs Olympia-Ranking

3. Dezember 2023

Robin Seidl und Moritz Pristauz haben in ihrer ersten gemeinsamen Saison einen weiteren Meilenstein gesetzt. Die Spieler des win2day Beach Volley Team Austria holten beim letzten FIVB World Pro Tour-Challenger 2023 in Nuvali auf den Philippinen die Goldmedaille!

Sonntagfrüh zogen Seidl/Pristauz durch einen 21:13, 22:20-Sieg über die Zwillingsbrüder Javier und Joaquin Bello (ENG) ins Endspiel ein. Wenige Stunden später krönten die Staatsmeister eine perfekte Turnierwoche mit einem 21:18, 21:16-Finalerfolg über Thomas Hodges/Zachery Schubert (AUS). Der zweite Turniersieg bei einem Event der zweithöchsten Kategorie nach Goa/Indien vor sechs Wochen bringt 800 Weltranglistenpunkte und bedeutet somit auch im Olympia-Quali-Ranking einen Sprung nach vorn. Die “Road to Paris 2024“ ist freilich noch lange, endet erst im kommenden Juni.

Dorina und Ronja Klinger kamen in Nuvali bis ins Achtelfinale, belegten den neunten Platz. Die Steirerinnen spielten mit dem Staatsmeistertitel, der WM- und EM-Teilnahme, zwei Future-Turniersiegen sowie Top-Ergebnissen bei Challengers ihre stärkste Saison. 2024 wollen die Klingers in der Olympia-Qualifikation richtig durchstarten. Ob sie vor der wohlverdienten Winterpause noch beim “Queen & King of the Court“-Finale in Doha antreten werden, entscheidet sich in den kommenden Tagen.

