ÖHB-Damen in WM-Hauptrunde

3. Dezember 2023

Österreichs Frauen-Nationalteam Handball wurde im norwegischen Stavanger seiner Favoritenrolle im abschließenden WM-Vorrundenspiel gegen Grönland gerecht. Nach einer komfortablen 20:13-Führung zur Pause legte man nach Seitenwechsel nach und setzte sich letztendlich 43:23 durch. „Plus 20 ist schon sehr, sehr toll“, strahlte Teamchef Herbert Müller nach der Schlusssirene. Dank des 30:29-Erfolgs zum Auftakt über Südkorea nimmt Rotweißrot zwei Punkte mit in die Hauptrunde. In Trondheim trifft man auf die Top 3 aus Gruppe D mit Frankreich, Angola, Slowenien und Island.

IHF World Championship 2023 (29. Nov. bis 17. Dez.)

Gruppe C

Südkorea vs. Österreich 29:30 (12:16)

Österreich vs. Norwegen 28:45 (12:21)

Grönland vs. Österreich 23:43 (13:20)

PM/RED