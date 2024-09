ÖVV-Junioren beenden U20-EM mit guter Leistung gegen Halbfinalist Ukraine

4. September 2024

Österreichs Volleyball-Junioren haben die CEV U20 Volleyball European Championship im serbischen Vrnjacka Banja ohne Sieg beendet. In seinem siebten und letzten Gruppenspiel verlor das Team von Headcoach Markus Hirczy Mittwochabend gegen Halbfinalist Ukraine nach guter Leistung 1:3 (23:25, 18:25, 26:24, 21:25). Für Rotweißrot war es die erste Teilnahme an einer U20-Europameisterschaft seit 1984.

Die ÖVV-Spieler waren über weite Strecken ebenbürtig, die Ukrainer aber etwas konstanter. Vor allem Maksym Tonkonoh stellte die Österreicher vor große Probleme. Der Diagonalangreifer war mit 27 Punkten der herausragende Akteur. Topscorer für Rotweißrot waren Benedikt Sablatnig (21), Tobias Willimek (14) und Paul Nusterer (13). Die Match Stats aus Sicht der Ukrainer, die als Gruppenzweite im Halbfinale stehen: Angriffspunkte 62 zu 53 (53% zu 49%), Asse 6 zu 4, Blocks 7 zu 6, Annahme 55% zu 44% und Punkte durch gegnerische Fehler 24 zu 25.

Die Halbfinali steigen am Freitag. Zunächst trifft Frankreich auf Tschechien, im Anschluss Ukraine auf Bulgarien. Die Franzosen sind als einziges Team noch ungeschlagen, gaben erst einen Satz ab!

U20-Europameisterschaft in Vrnjacka Banja/SRB

Gruppe 1

27.08., 14:30: Österreich vs. Finnland 1:3 (27:29, 16:25, 25:16, 21:25)

28.08., 20:00: Österreich vs. Polen 0:3 (14:25, 17:25, 18:25)

29.08., 17:30: Österreich vs. Serbien 0:3 (22:25, 23:25, 23:25)

31.08., 12:00: Österreich vs. Frankreich 0:3 (18:25, 21:25, 13:25)

01.09., 14:30: Österreich vs. Lettland 0:3 (17:25, 23:25, 25:27)

03.09., 20:00: Österreich vs. Türkei 0:3 (24:26, 18:25, 22:25)

04.09., 20:00: Österreich vs. Ukraine 1:3 (23:25, 18:25, 26:24, 21:25)



Halbfinale

06.09., 15:00: Frankreich vs. Tschechien

06.09., 18:00: Bulgarien vs. Ukraine

07.09., 15:00: Spiel um 3. Platz

07.09., 18:00: Finale



mehr Info

ÖVV-Kader

Nils Arvay (UVC Holding Graz) – Außenangriff

Lukas Glatz (TSV Raiffeisen Hartberg) – Außenangriff

Felix Kastner (UVC Holding Graz) – Libero

Paul Kiss (TJ Sokol V Wien) – Libero

Samuel Kremser (TJ Sokol V Wien) – Zuspiel

Timo Lattinger (UVC Holding Graz) – Diagonal

Jakob Malicki (TJ Sokol V Wien) – Zuspiel

Stefan Mülleder (TSV Raiffeisen Hartberg) – Mittelblock

Noah Neunhoeffer (VBK Wörther-See-Löwen Klagenfurt) – Mittelblock

Paul Nusterer (Union Raiffeisen Waldviertel) – Außenangriff

Tobias Reinstadler (Sportunion St. Pölten) – Mittelblock

Benedikt Sablatnig (UVC Holding Graz) – Diagonal

Tobias Willimek (TSV Raiffeisen Hartberg) – Außenangriff

Lukas Writz (SK Zadruga Aich/Dob) – Außenangriff

Headcoach Markus Hirczy

Co-Trainer Daniel Gavan

im Auftrag des ÖVV