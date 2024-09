Start der Initiative „50 Tage Bewegung“ in Kooperation mit WIR BEWEGEN ÖSTERREICH

Daher schließen sich die ORF-Initiative WIR BEWEGEN ÖSTERREICH und die Initiative „50 Tage Bewegung“ (Kooperation von Fonds Gesundes Österreich, Fit Sport Austria, Sport Austria, ASKÖ, ASVÖ, SPORTUNION und VAVÖ) zusammen, um gemeinsam einen breiten Teil der Bevölkerung zu erreichen. Ziel ist es, die Menschen in Österreich zu mehr Bewegung und Sport zu motivieren und so die körperliche sowie mentale Gesundheit zu fördern.

Bei einer Pressekonferenz am Montag, 2. September, gaben der ORF, Sport Austria, die österreichischen Sportverbände und Sportvereine, das Bundesministerium für Kunst, Kultur, Öffentlicher Dienst und Sport sowie der Fonds Gesundes Österreich den offiziellen Startschuss für eine gemeinsame Kampagne zur Bewusstseinsbildung des Wertes von Bewegung, Sport und Gesundheit. Unterstützt werden die Initiativen vom Österreichischen Bundesheer, dem Österreichischen Gemeindebund und dem Österreichischen Städtebund.

ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann: „Die Bewegungsinitiative WIR BEWEGEN ÖSTERREICH ist eine einzigartige Kooperation, die zusammen mit der Aktion ‚50 Tage Bewegung‘ den Sportstandort Österreich nachhaltig stärkt und die Menschen in Österreich zu Bewegung und Sport motiviert. Als öffentlich-rechtliches Medium zählt es zum Auftrag des ORF, Sport und körperliche Betätigung in der österreichischen Gesellschaft zu fördern, weshalb der ORF WIR BEWEGEN ÖSTERREICH in all seinen Medien unterstützen und über die Initiative berichten wird. Danken möchte ich unseren Partnern, die diese Kooperation möglich machen.“

Mag. Werner Kogler, Vizekanzler und Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport: „Im Sport hat sich in den letzten viereinhalb Jahren viel bewegt: 50 Prozent mehr Sportförderung – ein Meilenstein; zahlreiche neue, innovative Projekte in den Bereichen Gleichstellung, Inklusion, Integration, Nachhaltigkeit und Gewaltschutz. Und: Die tägliche Bewegungseinheit hat das Licht der Welt erblickt, macht mit Schulbeginn den nächsten großen Schritt. Ich bedanke mich bei allen Stakeholdern, die diese Sport-Offensive im Herbst 2024 mit Initiativen wie ‚50 Tage Bewegung‘ und WIR BEWEGEN ÖSTERREICH verstärken – und möchte auf das traditionelle Highlight für alle Sportfans hinweisen: den Tag des Sports am 21. September, der mit seinen Mitmach-Stationen und Sport-Heros auf den, nomen est omen, Wiener Heldenplatz zurückkehrt.“

Österreich in Bewegung

Unter dem Motto „Gemeinsam fit. Beweg dich mit!“ startet am 7. September österreichweit die Initiative „50 Tage Bewegung“ der Fit Sport Austria. Bis 26. Oktober gibt es kostenlose Bewegungsangebote von Gemeinden und Vereinen in ganz Österreich für alle Menschen in Österreich. Das Highlight bildet der Nationalfeiertag, an dem die ORF-Initiative WIR BEWEGEN ÖSTERREICH dazu aufruft, sich gemeinsam zu bewegen: Wandern, laufen, radfahren, tanzen, schwimmen, skaten – alles, was Spaß macht. Gleichzeitig soll das Bewusstsein für ein Gemeinschaftsgefühl und Inklusion gestärkt werden.

Hans Niessl, Präsident Sport Austria: „Der ‚Tag des Sports‘ am 21. September am Wiener Heldenplatz läutet in Österreich die Europäische Woche des Sports ein. In dieser Woche will die Europäische Kommission Menschen ermutigen, aktiv zu sein und eines der vielen Angebote unserer Sportvereine auszuprobieren, wie bei der österreichweiten #BeActive-Night. ‚50 Tage Bewegung‘ mit dem Höhepunkt WIR BEWEGEN ÖSTERREICH am Nationalfeiertag ergänzt diesen Bewegungsherbst wunderbar. Solche Bewegungsinitiativen helfen, Bewusstsein für Sport als Teil eines positiven Lebenskonzepts zu schaffen und damit auch Kosten im Krankheitssystem zu senken: Derzeit kostet Inaktivität 2,4 Milliarden Euro pro Jahr! Wir benötigen mehr Bewegungs-Prävention statt Rehabilitation und eine Sportinfrastrukturoffensive.“

Der ORF berichtet umfassend

Begleitet wird die Kampagne in diesem Zeitraum in ORF 2 von einem „Studio 2“-Bewegungsschwerpunkt, der Reihe „Gesund & Munter“ und einer neuen fünfteiligen Bewegungsrubrik in „Guten Morgen Österreich“, dem wöchentlichen „Bewusst gesund“-Magazin, der Reportagereihe „G’sund in Österreich“ und dem Angebot auf ORF SPORT +. Auf ORF ON und ORF SOUND sind alle Themen zu Gesundheit und Bewegung abrufbar. Informationen zum Schwerpunkt sind im ORF TELETEXT auf Seite 686 zu finden.

Über die beiden Bewegungsinitiativen

Im Rahmen der Initiative „50 Tage Bewegung“ mit dem Motto „Gemeinsam fit. Beweg dich mit!“ laden Sportvereine und Gemeinden in ganz Österreich Menschen jeden Alters dazu ein, sich 50 Tage lang, vom 7. September bis 26. Oktober, an kostenlosen Bewegungsveranstaltungen, Aktionstagen und Schnupperkursen zu beteiligen. Auf der Website www.gemeinsambewegen.at können Interessierte aus mehr als 1.000 kostenlosen Bewegungsangeboten wählen und einfach mitmachen.

Am 26. Oktober sind alle Menschen in Österreich dazu aufgerufen, bei der ORF-Initiative WIR BEWEGEN ÖSTERREICH aktiv zu werden. Dabei ist es egal, ob man sich alleine bewegt oder in Gruppen unterwegs ist, unabhängig von Fitnesslevel oder Alter. Auch die Art der Bewegung ist frei wählbar, eine Wanderung oder ein Spaziergang zählen ebenso wie ein Lauf, eine Radfahrt (auch am Handbike) oder eine sportliche Gruppenaktion. Die absolvierten Bewegungsminuten können via Web eingegeben werden. Somit kann ein österreichisches Gesamtergebnis gemessen werden.

PM/RED