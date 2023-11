Österreich nach 32:27-Erfolg über Schweiz Turniersieger

4. November 2023

Dank einer starken Schlussphase setzt sich Österreichs Handball Männer Nationalteam im abschließenden Spiel der Kempa Trophy in Hammamet (TUN) gegen die Schweiz 32:27 (15:14) durch. Nachdem sich Gastgeber Tunesien in seinem letzten Spiel Portugal 32:33 beugen musste, holt sich Österreich den Titel bei seiner Premierenteilnahme. Lukas Hutecek wurde neben dem Man of the Match auch zum MVP des Turniers gekürt: „Wir können sehr zufrieden sein mit unserer Leistung. Auch heute gegen Schweiz, die uns eigentlich nicht so liegt. Wir sind gut drauf. Es gilt, diese Euphorie mitzunehmen und mit Niko (Bilyk, Anm.) im Team dann bei der EM die Hauptrunde zu erreichen.“ Nach Weihnachten wird das Nationalteam zu einem ersten Trainingslehrgang in Hinblick auf die EHF EURO 2024 zusammengezogen, nach Neujahr startet die finale Vorbereitung.

PM/RED