HYPO TIROL nach Sieg über Sastamala in 2. Champions League-Runde!

29. Oktober 2023

Meister HYPO TIROL Volleyballteam steht in der zweiten Runde der CEV Champions League. Die Innsbrucker gewannen am Sonntag das Entscheidungsspiel um den Aufstieg gegen den finnischen Meister Ford Levoranta Sastamala 3:0 (25:15, 25:19, 25:22) und belegten beim Heimturnier in der USI-Halle Platz zwei hinter SC Prometey Dnipro. Der ukrainische Champion schlug zuvor den niederländischen Vertreter Draisma Dynamo Apeldoorn 3:2 (25:22, 13:25, 21:25, 25:18, 15:11) und blieb in drei Spielen ungeschlagen.

HYPO TIROL-Headcoach Stefan Chrtiansky: „Es waren drei Tage Volleyball auf höchstem Niveau. Wir hatten sicher die schwerste Gruppe mit vier ebenbürtigen Mannschaften. Meine Jungs haben aber athletisch und mental überzeugt. Wir waren alle drei Tage sehr stabil. Wir werden sehen, was die nächste Runde bringt. Fakt ist, dass die Qualität der Mannschaften steigen wird. Aber jetzt haben wir uns einmal eine kurze Erholung verdient, bevor es nächstes Wochenende in der Meisterschaft weitergeht.“

In der zweiten Runde trifft HYPO TIROL auf Guaguas Las Palmas (Spanien), Partizan Belgrad (Serbien) und Budva Volley (MNE).

Champions League, 1. Runde (Pool III, USI-Halle)

27.10., 17:00: Ford Levoranta Sastamala (FIN) vs. Draisma Dynamo Apeldoorn (NED) 3:0 (25:19, 30:28, 25:22)

27.10., 20:00: HYPO TIROL Volleyballteam (AUT) vs. SC Prometey Dnipro (UKR) 1:3 (23:25, 32:30, 23:25, 22:25)

28.10., 17:00: Ford Levoranta Sastamala (FIN) vs. SC Prometey Dnipro (UKR) 2:3 (25:19, 25:21, 27:29, 20:25, 13:15)

28.10., 20:00: Draisma Dynamo Apeldoorn (NED) vs. HYPO TIROL Volleyballteam (AUT) 1:3 (25:23, 36:38, 23:25, 19:25)

29.10., 14:00: SC Prometey Dnipro (UKR) vs. Draisma Dynamo Apeldoorn (NED) 3:2 (25:22, 13:25, 21:25, 25:18, 15:11)

29.10., 17:00: HYPO TIROL Volleyballteam (AUT) vs. Ford Levoranta Sastamala (FIN) 3:0 (25:15, 25:19, 25:22)

