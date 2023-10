Sinner zwingt im Erste Bank Open-Finale Medvedev in die Knie

29. Oktober 2023

Der Triumphator der Erste Bank Open 2023 heißt Jannik Sinner. Der 22-jährige Südtiroler besiegte am Sonntag in einem 3:04 Stunden dauernden Finalthriller Titelverteidiger Daniil Medvedev 7:6 (9/7), 4:6, 6:3 und holte seinen zehnten ATP-Titel, den vierten diese Saison.

Die 9.600 Zuschauer:innen in der ausverkauften Wiener Stadthalle bekamen einen epischen Schlagabtausch serviert. „Dieses Match wird mir lange in Erinnerung bleiben. Es war mental und physisch extrem schwierig, sicher eines meiner besten Spiele. Ob es das beste war, ist schwer zu sagen, aber in einem Finale so ein Level zu spielen, schon sehr speziell“, freute sich Sinner, der mit einem 450.650 Euro-Siegerscheck belohnt wurde. Schon bei der Siegerehrung versprach er, kommendes Jahr wieder zu kommen.

Das Doppelfinale ging an den US-Amerikaner Rajeev Ram und Briten Joe Salisbury. Die amtierenden US-Open-Champions bezwangen das US-Duo Nathaniel Lammons/Jackson Withrow 6:4, 5:7 und 12:10 im Match-Tiebreak.

PM/RED