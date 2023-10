Hammarberg/Berger gewinnen Mallorca-Future

29. Oktober 2023

Timo Hammarberg und Tim Berger haben ihren ersten gemeinsamen Turniersieg auf der FIVB World Pro Tour eingefahren. Die U20-Vizeeuropameister triumphierten beim Future auf Mallorca. Im Finale Sonntagnachmittag bezwangen Hammarberg/Berger die lettische Beach Volleyball-Legende Aleksandrs Samoilovs und dessen jüngeren Bruder Mihails 21:18, 22:20. Die topgesetzten Samoilovs/Samoilovs hatten im Viertelfinale Felix Friedl/Xandi Huber geschlagen.

Für Hammarberg (19 Jahre) ist es bereits der zweite Future-Titel nach Den Haag Ende Dezember mit Laurenc Grössig. Im August hat er mit Alex Horst in Baden Silber geholt. Für Berger (18) bedeutet Gold auf Mallorca den ersten World Pro Tour-Podestplatz. „Es ist wirklich unbeschreiblich. Dieses Future war im Vergleich zu dem in Den Haag viel stärker besetzt. Der Sieg bedeutet mir daher sehr viel“, so Hammarberg. Vor allem der Erfolg über Aleksandrs Samoilovs hat Gewicht: „Er war Europameister, hat unzählige Medaillen auf der World Tour gewonnen und war Weltranglistenerster. Er ist echt ein Top-Spieler.“

Hammarberg/Berger reisen somit ideal vorbereitet und mit viel Selbstvertrauen ausgestattet zur U21-Weltmeisterschaft von 7. bis 12. November in Roi Et/Thailand!

im Auftrag des ÖVV