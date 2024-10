Niessl gratuliert Fischhuber und fordert modernen rechtlichen Rahmen für den Sportberuf

5. Oktober 2024

Zwei olympische Kletter-Bronzemedaillen (Jessica Pilz, Jakob Schubert) bei den Olympischen Sommerspielen in Paris haben Sport-Österreich jubeln lassen! Dazu kommen weitere Spitzenresultate, die die rotweißroten Kletterinnen und Kletterer in dieser Saison holen konnten. Am Donnerstag wurde nun einer der Väter dieser Erfolge vor den großen Vorhang der 28. LOTTERIEN Sporthilfe-Gala in der Wiener Stadthalle geholt: Kilian Fischhuber, mit zwei WM-Silbermedaillen und einer EM-Goldenen einst selbst Kletterer von Weltrang, sorgt inzwischen beim Österreichischen Kletterverband als Nationaltrainer (Elite Lead und Boulder) dafür, dass der Medaillenregen in der Kletterwand nicht abreißt. Wie er das tut, und vor allem, wie erfolgreich er das tut, hat auch die Sport Austria Expert:innen-Jury beeindruckt. Die logische Konsequenz? Der NIKI für die Trainerpersönlichkeit des Jahres!

Sport Austria-Präsident Hans Niessl gratulierte dem Niederösterreicher gleich nach dessen Auftritt in der Wiener Stadthalle zur großen Auszeichnung, die die Bundes-Sportorganisation seit 1998 vergibt. Der Sportpräsident nützte dabei auch die Gelegenheit, auf die Bedeutung von Trainerinnen und Trainern – über den sportlichen Bereich hinaus – hinzuweisen: „Hut ab vor Kilian Fischhuber, seine Arbeit kann sich wirklich sehen lassen. Der NIKI ist mehr als verdient!

Trainerinnen und Trainer leisten aber freilich nicht nur im Spitzensport wichtige Arbeit, sondern natürlich auch im Breiten- , Nachwuchs- und Gesundheitssport sowie in den Schulen, wo Bewegungscoaches in den Umsetzungsregionen der Täglichen Bewegungseinheit mit Schüler:innen arbeiten. Trainer:innen sorgen also nicht nur für Erfolge, sondern tragen auch einiges zur Persönlichkeitsentwicklung ihrer Schützlinge bei. Ein überaus verantwortungsvoller Beruf, der aber seine Besonderheiten besitzt und deshalb in einem Berufssportgesetz geregelt gehört. Das ist ein wesentlicher Punkt des Sport Austria-Forderungskatalogs an die nächste Bundesregierung: Trainer:innen, Sportler:innen, Betreuer:innen benötigen Rechtssicherheit – beispielsweise im Sinne einer zeitlich befristeten Ausdehnung der Höchstarbeitszeit, der Wochenend- sowie Feiertagsarbeit bzw. von Ersatzruhezeiten. Und wir benötigen eine Ausbildungsoffensive sowie Entwicklung und Stärkung des Berufsbildes Sport-Trainer:in! Andersrum: Wir benötigen endlich einen modernen rechtlichen Rahmen für einen der ältesten und wichtigsten Berufe der Sportwelt!“

