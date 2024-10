Sporthilfe Jugendsportpreis für ÖVV-Youngsters Hohenauer/Berger!

4. Oktober 2024

Die ÖVV-Beachvolleyballerinnen Lilli Hohenauer/Lia Berger haben eine herausragende Saison. Die beiden 17-Jährigen wurden U18-Europameisterinnen gewannen U20-EM-Bronze und holten sich bei den AUSTRIAN CHAMPIONSHIPS in Wolfurt ihren ersten Staatsmeistertitel. Zudem gab es die Auszeichnung für das beste Team der win2day Beach Tour 2024. Für diese Erfolge wurden sie am Donnerstag im Rahmen der 28. LOTTERIEN Sporthilfe-Gala in der Wiener Stadthalle mit dem Sporthilfe Jugendsportpreis geehrt.

ÖVV