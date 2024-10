2.300 Kinder unterstÃ¼tzt, Aktion verlÃ¤ngert

8. Oktober 2024

Schulsportwochen fördern die Gesundheit, stärken den sozialen Zusammenhalt und bleiben – oft ein Leben lang – positiv in Erinnerung. Sie sorgen aber nicht nur für einen beachtlichen Mehrwert für Schülerinnen und Schüler, sondern auch für einen starken Impuls für den österreichischen Tourismus. Um den Schulsportwochen noch mehr Dynamik zu verleihen, haben deshalb Sportministerium (BMKÖS), Bildungsministerium (BMBWF), Wirtschaftsministerium (BMAW), Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) und die Bundes-Sportorganisation Sport Austria Anfang 2023 eine neue One-Stop-Shop-Plattform (www.sportwochen.org) zur Unterstützung der Lehrkräfte samt 300.000 Euro an finanzieller Unterstützung für sozioökonomisch benachteiligte Schülerinnen und Schüler („Schulsportwochen-100er“) präsentiert. Seither hat sich das Modell zu einer Erfolgsstory entwickelt: und zwar bei Familien wie bei Lehrkräften!

So hat der „Schulsportwochen-100er“ bis dato 2.300 sozioökonomisch benachteiligten Schülerinnen und Schülern die Teilnahme an Winter- und Sommersportwochen ermöglicht! Die meisten Anträge kamen aus Wien (41 %), gefolgt von Niederösterreich (27 %) und Oberösterreich (8 %). Auch im laufenden Schuljahr kann für Schulveranstaltungen in Österreich mit sportlichem Schwerpunkt, insbesondere bei Schul-Skikursen, diese zusätzliche Unterstützung mit bis zu 100 Euro pro Schülerin und Schüler beantragt werden.

Die Zusage für den „Schulsportwochen-100er“ erfolgt binnen weniger Tage nach Nachweis einer Sozialleistung. Dadurch trägt die Servicestelle Schulsportwochen (Abwickler und Träger ist die Bundes-Sportorganisation Sport Austria) dazu bei, dass möglichst viele Kinder und Jugendliche an schulischen Winter- und Sommersportwochen teilnehmen können. Anträge können sowohl von Lehrerinnen und Lehrern als auch von Familien bei Sport Austria/Servicestelle Schulsportwochen (antrag@sportwochen.org) gestellt werden.

Planungsassistent für Kursleiter:innen

Kursleiterinnen und Kursleiter (aktuell sind 1.800 Lehrpersonen registriert) profitieren wiederum vom Planungsassistenten der Servicestelle Schulsportwochen, der – wie das finanzielle Unterstützungsangebot – auf www.sportwochen.org zu finden ist. Auf der Website gibt es u.a. touristische Angebote von derzeit rund 630 Betrieben, Vergleichsmöglichkeiten und Hilfestellungen für Kalkulationen.

Zufriedene Lehrkräfte

Nach dem ersten vollen Schuljahr 2023/24, in dem das Unterstützungspaket angeboten wurde, zeigten sich Lehrerinnen und Lehrer mit dem Service überaus zufrieden: Sie hoben nicht nur die schnelle und unbürokratische Abwicklung hervor (Note 1,8 von über 300 Lehrerinnen und Lehrern), sondern waren zu 90 % auch von der sozialen Treffsicherheit des „Schulsportwochen-100ers“ überzeugt.



Bildungsminister Martin Polaschek: „Alle Schülerinnen und Schüler sollen die Möglichkeit haben, an Sommer- und Wintersportwochen teilzunehmen. Sport stärkt nicht nur die körperliche und psychische Gesundheit, sondern auch den Zusammenhalt innerhalb der Klassen. Mit der Verlängerung der Aktion ‚Schulsportwochen-100er‘ geben wir allen Kindern, unabhängig von ihrer sozialen Herkunft, die Chance, Teil dieser wichtigen gemeinsamen Erlebnisse zu sein. Das fördert nicht nur die sportlichen Fähigkeiten, sondern auch den Teamgeist und die Klassengemeinschaft nachhaltig.“

Sportminister Werner Kogler: „Als Sportminister freut es mich, dass die zusätzlichen Angebote der Servicestelle Schulsportwochen so gut angenommen werden und tausende Schüler:innen die Chance erhalten, prägende Erlebnisse im sportlichen Kontext sammeln zu können. Für mich stand immer außer Frage, dass diese wichtige Initiative fortgesetzt werden muss. In den nächsten Jahren erwarte ich mir durch den steigenden Bekanntheitsgrad noch wesentlich mehr Schülerinnen und Schüler, die vom ‚Schulsportwochen-100er‘ profitieren werden.“

Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler: „Die Verlängerung des ‚Schulsportwochen-100er‘ ist ein wichtiger Schritt, um möglichst allen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, an Sommer- und Wintersportwochen teilzunehmen. Durch solche Programme fördern wir neben der Gesundheit und der sportlichen Entwicklung auch die Verbundenheit zu unserer Natur und dem Tourismus. Indem wir die Schülerinnen und Schüler für Sport und unsere touristischen Angebote begeistern, setzen wir einen wichtigen Impuls für eine starke und zukunftsfähige Tourismusbranche, die von Vielfalt und sozialer Teilhabe lebt.“



WKÖ-Vizepräsidentin Martha Schultz: „Die Förderinitiative ‚Schulsportwochen-100er‘ entwickelt sich zu einer echten Erfolgsstory: Mehr als 2.300 Kinder konnten im letzten Jahr bereits von der finanziellen Unterstützung profitieren und unvergessliche Erlebnisse im Sport sammeln. Die positive Resonanz der Lehrerinnen und Lehrer zeigt, dass die Förderung nicht nur treffsicher, sondern auch unkompliziert ist. Wir freuen uns, die Aktion gemeinsam mit unseren Partnern fortzusetzen – denn wir sind überzeugt, dass diese Investition in die Jugend eine Investition in die Zukunft ist.“

Sport Austria-Präsident Hans Niessl: „Als Sport Austria-Präsident und auch als ehemaliger Direktor einer Sporthauptschule bin ich von der Wichtigkeit der Schulsportwochen felsenfest überzeugt: Gerade in Teuerungszeiten müssen wir darauf achten, dass möglichst alle, die an diesem Gemeinschaftserlebnis teilnehmen wollen, auch teilnehmen können. Wer sich schon im Kinder- und Jugendalter bewegt, wird mit großer Wahrscheinlichkeit ein Leben lang in Bewegung bleiben und höchstwahrscheinlich ein gesünderes und damit besseres Leben führen. Dafür können auch schulische Sportwochen eine Initialzündung sein.“

Download Unterstützungsantrag unter www.sportwochen.org!

PM/RED