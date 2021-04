Online Spaß in Österreich – mit diesen Fußball Wettanbietern

16. April 2021

Sportwetten haben in Österreich sowie in vielen anderen europäischen Ländern Konjunktur. Gerade über Online Portale werden Sportwetten gerne platziert. Die Bundesliga in Österreich bietet mit einigen Top Teams eine gute Basis für spannende Wetten. Vereine wie z.B. Salzburg, Rapid Wien oder Sturm Graz dominieren die Bundesliga in Österreich bereits seit vielen Jahren. Die Buchmacher haben die Bundesliga in Österreich schon lange auf dem Schirm und bieten definitiv gute Wettquoten an.

Der Markt an Sportwetten ist auch in Österreich stark gewachsen und so gibt es jede Menge verschiedener Wetten, die wahrgenommen werden können. Neben klassischen Live Wetten, kann auch auf einzelne Ereignisse getippt werden. Mehrere Wettanbieter können ausgewählt werden, wenn man sich für Sportwetten in Österreich interessiert. Diese unterscheiden sich z.B. durch die Wettquoten. Neben den Wettquoten gibt es auch andere Merkmale, die bei den einzelnen Wettanbietern unterschiedlich sind. Bonus Angebote für einzelne Spieltage und zum Beispiel Live Wetten sind je nach Wettanbieter sehr verschieden definiert. Darüber hinaus gibt es zum Teil eigene Apps, über die an den Wetten teilgenommen werden kann.

Bundesliga Österreich Wettanbieter: Welche Anbieter stehen in Österreich zur Auswahl?

Die Auswahl für Wettanbieter, mit denen auf die Bundesliga in Österreich getippt werden kann, ist recht groß. Besonders beliebt sind Portale wie zum Beispiel Interwetten, die mit recht hohen Quoten von über 94% werben. Darüber hinaus sind auch die bekannten Portale Betano sowie 888sport in Österreich sehr beliebt. Wer auf die Bundesliga in Austria setzt, dürfte darüber hinaus auch Betway und Bet3.000 kennen. Unter den Stichworten Bundesliga Österreich Wetten findet sich schnell etwas Gutes. Wer auf wettanbieter.org schaut, findet eine große Auswahl qualifizierter und wirklich seriös aufgestellter Online Wettportale. Alle fünf genannten Wettportal bieten im Maximum eine Quote von etwa 93 bis 94% an, was im Vergleich zu anderen Portalen sehr attraktiv ist. Wer regelmäßig auf die Bundesliga Partien in Österreich tippt, dürfte gleich mehrere dieser Portale nutzen und hier bei den einzelnen Spielen die individuellen Quoten vergleichen, was nur eine Sache von ein paar Sekunden ist. Im internationalen Vergleich sind die Quoten für Fußballspiele in Österreich auf einem hohen Niveau, jedoch nicht so hoch, wie es zum Beispiel in Großbritannien oder Deutschland der Fall ist.

Wodurch unterscheiden sich die Wettportale voneinander?

Unterschiede gibt es bei den Wettportalen vor allem hinsichtlich der Bonus Aktionen. Diese werden auf einzelne Wettpartien oder Sportwetten geboten. Hinzu kommt, dass neue Kunden davon profitieren können, dass sie einen Bonus erhalten. Dieser wird zum Beispiel gezahlt, wenn das erste Mal Geld auf das Konto eingezahlt wird.

Bonus für neue Kunden nach der Kontoeröffnung

Bonusguthaben nach erster Guthabeneinzahlung

Live Wetten mit besonders lukrativen Quoten

Alternativ wird der Bonus auch dann gerne gezahlt, wenn man zum ersten Mal einen Account bei einem Wettanbieter eröffnet hat und mit dem Wetten beginnen möchte. Hinzu kommt, dass im Rahmen einer Promotion oder eines Bonus Angebotes auch oft mit zum Beispiel erhöhten Quoten gerechnet werden kann. Das bedeutet, dass man bei einem bestimmten Wettanbieter bessere Quoten erhält, als es bei einem anderen der Fall ist. So genannte Freiwetten werden ebenfalls oft beworben, wenn man sich für einen Wettanbieter entscheidet. Das bedeutet, dass man als neuer Kunde die Chance hat, bestimmte Wetten zu platzieren, ohne dass man einen Einsatz leisten muss. Freiwetten sind beliebt, um neue Kunden zu werben, oder aber auch um Kunden zu reaktivieren.

Wer zum ersten Mal Geld auf sein Handelskonto bei einem Wettanbieter einzahlt, kann von einem Aufschlag in Höhe von bis zu 100% profitieren. Das bedeutet, dass man bei der ersten Einzahlung schnell und leicht das doppelte an Guthaben im Konto verbuchen kann. Dieses Guthaben kann dann genutzt werden, um in den Handel zu starten. Direkt ausgezahlt werden kann das Guthaben in der Regel nicht. Das bedeutet, dass es notwendig ist, dass man das Guthaben auf eine gewisse Art und Weise investieren muss, damit es freigespielt ist und ausgezahlt werden kann.

Bundesliga in Österreich – welche Wettwarten kann ich wahrnehmen?

Vor allem Live Wetten stehen in Österreich in der Bundesliga hoch im Kurs. Hierbei handelt es sich um Wetten während einer laufenden Partie. Wer zum Beispiel darauf tippt, dass der Verein Sturm Graz ein Spiel noch drehen kann, oder der Meinung ist, dass definitiv mit einer Niederlange zu rechnen ist, der wird bei einer Live Wette auf solch ein Ereignis tippen können.

Neben den klassischen Wetten, bei denen auf den Sieger eines Spieles getippt wird, kann auch auf bestimmte Ereignisse getippt werden. Es gibt die Möglichkeit, dass zum Beispiel auf Torschützen getippt wird, oder auf Elfmeter oder Platzverweise. Zugegeben, das Risiko bei den einzelnen Wetten ist unterschiedlich hoch und dementsprechend verhält es sich auch mit den Quoten. Besonders gefragt sind auch so genannte Langzeitwetten, bei denen man zum Beispiel auf den Gewinner der Meisterschaft in Österreich tippen kann.

TON