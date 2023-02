Leitner: „Einstellung von ORF SPORT + würde irreparablen Schaden bedeuten!“

25. Februar 2023

Die Ankündigung von ORF-Generaldirektor Roland Weißmann ORF SPORT + aus Einsparungsgründen als linearer TV-Kanal einstellen zu wollen, war für die Volleyballfamilie ein Schock. Die Berichterstattung auf ORF SPORT + ist wesentliche Grundlage für die gesamte TV-Präsenz. Der ÖVV unterstützt daher mit aller Kraft die Sport Austria-Initiative zum Erhalt von ORF SPORT +.



„Wir sehen Medien- und Werbewerte in Millionenhöhe gefährdet. Die Volleyball-Berichterstattung auf ORF SPORT + ist für den Verband, die Clubs und Veranstalter sowie deren Sponsoren und Unterstützer immens wichtig. Die Einstellung von ORF SPORT + würde zu massiven finanziellen Einschnitten bei Vereinen, Veranstaltern und Verbänden führen“, stellt ÖVV-Präsident Gernot Leitner klar.

Ein derartiger Schritt, ohne tragfähige Alternative, werde Vereinen, deren (ehrenamtlichen) Mitarbeitern, dem Sport insgesamt das Wasser abgraben, ihre Existenz, ihre Motivation und Einsatz bedrohen. „Das kann nie mehr wieder repariert werden. In unseren sportlich erfolgreichen Nachbarländern geht die Tendenz genau in die entgegengesetzte Richtung – mehr TV-Präsenz, mehr Qualität und mehr Produktionen in vielen Sportarten“, erläutert der ÖVV-Präsident.

ORF SPORT + hat viele Sportarten, deren Verbände und Clubs in Österreich zu steigender Professionalität und Einsatz motiviert. Leitner: „Diese Professionalität zur notwenigen Reform und budgetären Optimierung im ORF erwarten wir uns von den Führungskräften. ORF SPORT + einzustellen, würde einen irreparablen Schaden für Österreichs Sport und Gesellschaft bedeuten.“

Deshalb hat die Bundes-Sportorganisation Sport Austria als gesetzliche Vertretung des Sports nach ihrer außerordentlichen Präsidiumssitzung am Donnerstagabend den ORF in einem offenen Brief aufgefordert, bis zum 9. März ein klares strategisches und zukunftsorientiertes Konzept über die künftige Abbildung des österreichischen Sports im ORF vorzulegen. Im Sinne einer weiteren guten Zusammenarbeit zwischen dem ORF und dem österreichischen Sport sei es unerlässlich, dass ORF SPORT + in Form eines attraktiven Konzepts weitergeführt wird.

Alle Informationen finden Sie auf www.sportaustria.at/orf

ÖVV