Fünf Tipps für die erste Sportwette

3. Juli 2020

Sportwetten sind bei Fußballfans und den Fans von anderen Sportarten enorm beliebt. Sie sorgen für Spannung und Action und geben den Fans die Möglichkeit, mit einem richtigen Tipp gutes Geld zu verdienen. Schon im alten Rom gab Wetten auf Ereignisse wie etwa die Gladiatorenkämpfe. Doch seitdem hat sich natürlich enorm viel verändert und Sportwetten sind sehr komplex geworden. Wer bei einem Wettanbieter seiner Wahl auf ein bestimmtes Spiel klickt, wird schnell 50 oder 100 verschiedene Quoten angezeigt bekommen. Gerade einen Einsteiger kann das sehr schnell überfordern. Dieser Artikel soll einen Überblick über die wichtigen Aspekte beim Thema Sportwetten geben und gerade Anfängern zeigen, wie sie richtig vorgehen.

Tipp 1: So findet man den richtigen Wettanbieter

Im Laufe der Zeit sammeln die meisten Spieler Erfahrungen mit den unterschiedlichsten Wettanbietern und können darauf basierend ihre Entscheidung treffen. Wer noch neu in der Welt der Sportwetten ist, der hat diese Möglichkeit leider nicht. Dann ist es von Vorteil, wenn man sich an anderer Stelle informiert, bevor man die Entscheidung für oder gegen einen bestimmten Wettanbieter trifft. Das kann man beispielsweise auf der Webseite Online Betting tun. Dort gibt es eine Übersicht über die besten Wettanbieter in Österreich, mit der man schnell den passenden Buchmacher finden kann.

Tipp 2: Die Auswahl der richtigen Spiele

Viele Spieler entscheiden sich gerade am Anfang erst einmal für eine Wette auf ihr Lieblingsteam. Denn zu diesem Team haben sie eine Bindung aufgebaut und im Falle eines Siegs, können sie sich umso mehr freuen. Wer schon ein wenig länger dabei ist, wird aber nicht nur auf seinen persönlichen Favoriten tippen. Dann ist es wichtig, die Spiele sorgfältig auszuwählen und unter Umständen auch ein wenig zu analysieren, welcher Kontrahent möglicherweise besser ist, als es die Quote vermuten lässt. Übrigens muss man nicht nur im Bereich des Fußballs schauen. Auch im Handball und in vielen anderen Sportarten kann man selbstverständlich Wetten platzieren.

Tipp 3: Den richtigen Einsatz auswählen

Über den richtigen Einsatz für einen bestimmten Wettschein kann man natürlich lange diskutieren. Grundsätzlich sollte man nie mehr Geld einsetzen, als man guten Gewissens verlieren kann. Wie hoch diese Grenze ist, ist natürlich eine sehr individuelle Sache. Allerdings sollte man sich schon im Vorfeld überlegen, welches Budget man sich für diesen Zeitvertreib geben möchte.

Tipp 4: Erst einmal auf komplizierte Wetten verzichten

Es gibt sehr viele verschiedene Wettarten und die Buchmacher überlegen sich immer wieder neue Konzepte, um ihren Kunden ein wenig Abwechslung zu bieten. Einen besonderen Reiz haben beispielsweise Kombiwetten. Sie bieten enorm hohe Quoten und dadurch auch sehr hohe Gewinne. Allerdings sind sie auch mit einem hohen Risiko verbunden. Meist wird der Spieler einen Totalverlusts hinnehmen müssen, wenn er eine Kombiwette spielt. Anfänger sollten sich aus diesem Grund lieber auf die einfacheren Wetten konzentrieren und Erfahrungen sammeln, bevor sie sich an die ausgefalleneren Wetten herantrauen.

Tipp 5: Vorsicht bei Live-Wetten

Live-Wetten sind in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Denn mittlerweile kann man Wetten auch über das Smartphone platzieren, während das Spiel lauft. Wenn man ein Fußballspiel im Fernsehen schaut oder sogar im Stadion ist, dann kann man Wetten auf die nächsten Ereignisse abschließen. Für viele Spieler sind das die spannendsten Wetten.

(HF)