Team-Comeback! Mit Italien-Topangreifer Buchegger in EM-Quali

25. Juli 2024

Für Österreichs Volleyball-Nationalteams stehen wichtige Wochen bevor. Damen und Herren bestreiten im August die Hinspiele in der EM-Qualifikation. Highlights sind natürlich die beiden Heimpartien: Die Männer-Auswahl von Headcoach Radovan Gacic empfängt am 17. August in der Stadtwerke-Hartberg-Halle Aserbaidschan, Kapitänin Nina Nesimovic und Co. bitten am 25. August die Griechinnen ins Multiversum Schwechat. Dabei dürfen sich die heimischen Fans auf zwei Nationalteam-Comebacks freuen: Der zweitbeste Angreifer der abgelaufenen italienischen Superlega-Saison, Paul Buchegger, wird erstmals seit fünf Jahren wieder im Österreich-Dress zu bestaunen sein und auch seine Freundin Dana Schmit ist zurück (ORF-Beitrag). Die Aufspielerin war zuletzt 2022 für Rotweißrot im Einsatz. Der Vorverkauf für die Heimevents hat begonnen (Ticket-Info)!



Buchegger hat eine sehr erfolgreiche Saison hinter sich, war der herausragende Spieler bei Farmitalia Catania. Ab Herbst wird der 28-jährige Oberösterreicher in der berühmtesten Liga der Welt beim zwölfmaligen italienischen Meister, Valsa Group Modena, auf Punktejagd gehen. Auch das ist eine Rückkehr, stand er doch 2020/21 bereits beim Kultklub – viermal Sieger der Champions League (!) – unter Vertrag. Davor will Buchegger aber mithelfen, das Nationalteam auf Kurs Richtung CEV EuroVolley 2026 zu bringen. Nach dem Heimspiel in Hartberg gegen Aserbaidschan gastiert die Gacic-Truppe am 28. August in Belgien. Mehr:

i. A. d. ÖVV