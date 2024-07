ÖVV-Damen-Headcoach Schwab trainiert künftig auch NawaRo Straubing

Roland Schwab, Teamchef des Damen-Nationalteams und zudem die vergangenen eineinhalb Jahre ÖVV-Sportdirektor, hat beim deutschen Zweitligist NawaRo Straubing unterschrieben, wird also künftig auch wieder als Klub-Trainer tätig sein.



„Ich habe gemerkt, dass mein Platz an der Linie ist. Da fühle ich mich wohl“, begründet Schwab, der mit Oberbank STEELVOLLEYS Linz-Steg zwischen 2017 und 2022 große Erfolge feiern konnte, seine Entscheidung. Für ihn sei der Zeitpunkt gekommen, „auch im Club-Bereich den nächsten Schritt zu machen“, dafür NawaRo Straubing die richtige Adresse. „Jetzt passt es einfach. Mir macht es riesig Spaß, mit jungen, talentierten Spielerinnen zu arbeiten und sie weiterzuentwickeln. Ich freue mich sehr auf die Aufgabe.“ Bevor es allerdings für den Oberösterreicher nach Deutschland geht, will er mit den ÖVV-Damen in der EM-Qualifikation durchstarten. Am 17. August gastieren die Österreicherinnen in Nordmazedonien, am 25. August folgt das Heimspiel gegen Griechenland im Multiversum Schwechat ( Ticket-Info ).