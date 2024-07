Olympia: Erstes Spiel von Hörl/Horst am Sonntag gegen Brasilien

Das Abenteuer „Olympische Spiele“ beginnt für Julian Hörl und Alex Horst sowie den ÖVV-Betreuerstab um Headcoach Martin Olejnak am Dienstag mit der Ankunft in Paris. Für den 32-jährigen Salzburger wird das Turnier beim Eiffelturm sein erster Auftritt im Zeichen der fünf Ringe, für den 41-jährigen Wiener ist es bereits die vierte Olympia-Teilnahme, Trainer Olejnak ist schon zum sechsten Mal in Folge bei Sommerspielen dabei. Die letzte Phase der Vorbereitung verbrachten Hörl/Horst in Wien, trainierten mit win2day BV Team Austria-Kollegen und sehen sich gut gerüstet. Mehr: