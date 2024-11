„Sport Austria steht Nationalrat als konstruktiver Partner zur Verfügung“

Die Bundes-Sportorganisation Sport Austria gratuliert anlässlich der konstituierenden Sitzung des Nationalrats allen Nationalrätinnen und Nationalräten zur Angelobung, hofft auf eine gute, konstruktive Zusammenarbeit und erlaubt sich als offizielle Interessenvertretung des organisierten Sports in Österreich auch im Namen von rund 2 Millionen Sportvereinsmitgliedern auf folgende Aspekte hinzuweisen bzw. diese in Erinnerung zu rufen:

Sport leistet mit 24,1 Milliarden Euro an Wertschöpfung und 357.000 Arbeitsplätzen einen großen Beitrag für die österreichische Volkswirtschaft. Zudem trägt er 8 Milliarden Euro an Steuern- und Abgabenaufkommen bei und erspart dem Gesundheitssystem – bereits beim aktuellen Aktivitätslevel – 530 Millionen Euro jährlich. Der präventive Beitrag und damit die Einsparungen könnten aber wesentlich größer sein. Aktuell stellt die körperliche Inaktivität in Österreich bereits ein Wohlstandsrisiko dar. Die daraus resultierenden jährlichen Kosten betragen inzwischen 2,4 Mrd. Euro! Würde man die Strukturen des organisierten Sports gezielter und stärker für die Umsetzung von Bewegungsprogrammen einsetzen, könnte man diesen Betrag wesentlich reduzieren und damit zur Entlastung des Gesundheitssystems beitragen.



Sport Austria-Präsident Hans Niessl: „Der organisierte Sport hat in der abgelaufenen Gesetzgebungsperiode mithilfe der dafür nötigen politischen Entscheidungsträger:innen einiges erreicht, um aber aus dem Sportland Österreich tatsächlich eine Sportnation zu machen, braucht es freilich noch einiges mehr: im Bereich des Spitzensports mit seiner so wichtigen Vorbildfunktion genauso wie in den Bereichen Breiten- und Gesundheitssport. Fest steht, dass wir eine Sportstättenoffensive – auch als Grundlage für mehr Bewegungs-Prävention – ebenso benötigen wie bessere Rahmenbedingungen für unsere Sportler:innen, eine immer wieder zu adaptierende finanzielle Absicherung des Sports sowie die Umsetzung bzw. Fortführung bereits bestehender Projekte. Das dazu von Sport Austria und den Dach- und Fachverbänden ausgearbeitete 9-Punkte-Programm haben wir den Parteien bereits im Vorfeld der Nationalratswahlen übermittelt. Für dessen gesellschaftspolitisch so wichtigen Umsetzung steht Sport Austria mit Daten, Fakten und Know-how als konstruktiver Partner jederzeit zur Verfügung.“