Der Nationalfeiertag wird zum Tag der Bewegung

Am Nationalfeiertag, dem 26. Oktober 2024, sind alle Menschen in Österreich dazu aufgerufen, bei der ORF-Initiative WIR BEWEGEN ÖSTERREICH aktiv zu werden. Dabei ist es egal, ob man sich alleine bewegt oder in Gruppen unterwegs ist, unabhängig von Fitnesslevel oder Alter. Auch die Art der Bewegung ist frei wählbar, eine Wanderung oder ein Spaziergang zählen ebenso dazu wie ein Lauf, eine Radfahrt (auch am Handbike) oder eine sportliche Gruppenaktion. Veranstaltungen finden in ganz Österreich statt.

Der Nationalfeiertag bildet damit das Highlight der ORF-Bewegungsinitiative, die zusammen mit der Initiative „50 Tage Bewegung“ (in Kooperation mit dem Fonds Gesundes Österreich, Fit Sport Austria, Sport Austria, ASKÖ, ASVÖ, SPORTUNION und VAVÖ) bereits seit dem 7. September zu gemeinsamer Bewegung und Sport aufruft.

Mit der „Runde um den Ring“ findet am 26. Oktober in Wien ein besonderer Event im Rahmen von WIR BEWEGEN ÖSTERREICH statt: Eva Pölzl, Conny Kreuter, Andreas Onea und viele mehr starten diese „Runde um den Ring“, zu deren Teilnahme alle Interessierten eingeladen sind. Treffpunkt ist um 13.00 Uhr beim Wiener Burgtheater, die Runde endet beim Heldentor. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung nicht notwendig. ORF 2 sendet von 13.10 Uhr bis 14.35 live vom Wiener Ring und wird mit Live-Schaltungen auch von regionalen Bewegungsevents berichten.

