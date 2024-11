29. Oktober 2024

Die österreichische Initiative „50 Tage Bewegung“, die gemeinsam von der Fit Sport Austria GmbH und dem Fonds Gesundes Österreich (FGÖ) ins Leben gerufen wurde, hat gezeigt, wie einfach es ist, sich gesund zu bewegen und wie viel Spaß es macht gemeinsam aktiv zu sein.

Ziel war es, Menschen jeden Alters zu mehr Bewegung zu motivieren, Freude an Bewegung zu finden und neue Bewegungsformen kennenzulernen und damit die Gesundheit und das Wohlbefinden zu stärken.

Unter dem Motto „Gemeinsam fit. Beweg dich mit!“ luden Sportvereine und Gemeinden in ganz Österreich dazu ein, 50 Tage lang, vom 7. September bis 26. Oktober, kostenlose Bewegungsveranstaltungen, Aktionstage und Schnupperkurse zu besuchen. Auf der Website www.gemeinsambewegen.at konnten Interessierte heuer aus rund 1.200 kostenlosen regionalen Bewegungsangeboten wählen und einfach mitmachen. (…)

Bewegung ist gesund – doch wie viel Bewegung ist empfehlenswert?

Die „Österreichischen Bewegungsempfehlungen“, die von Fachleuten erarbeitet wurden und den WHO-Empfehlungen entsprechen, bieten klare Richtlinien für verschiedene Altersgruppen. Dr. Klaus Ropin, Leiter des Fonds Gesundes Österreich, erklärt: „Schon 150 Minuten Bewegung pro Woche haben einen positiven Effekt auf die Gesundheit und das Wohlbefinden – so lauten die Bewegungsempfehlungen für Erwachsene. Kinder und Jugendliche sollten sich täglich eine Stunde bewegen. Uns ist es auch wichtig zu vermitteln, dass JEDE Bewegung zählt!“

Die Initiative „50 Tage Bewegung“ ist eine Kooperation zwischen dem Fonds Gesundes Österreich und der Fit Sport Austria GmbH, einer GmbH der drei Breitensportverbände ASKÖ, ASVÖ und SPORTUNION, weiterer Partner ist der Verband alpiner Vereine Österreichs (VAVÖ). Unterstützt wird sie vom Gesundheitsministerium und Sportministerium.

Zwei Bewegungsinitiativen – ein Ziel: Mehr Bewegung für mehr Gesundheit

Mit der Initiative „50 Tage Bewegung“ unterstützte der FGÖ auch die ORF-Initiative „WIR BEWEGEN ÖSTERREICH“ – eine gemeinsame Aktion, um die Menschen in Österreich zu mehr Bewegung und Sport zu motivieren und so die körperliche sowie mentale Gesundheit zu fördern. Der ORF konnte dafür auch Sport Austria, die österreichischen Sportverbände, das Sportministerium sowie das Österreichische Bundesheer, den Österreichischen Gemeindebund und den Österreichischen Städtebund gewinnen. Mit einer großen Abschlussveranstaltung in Wien vor dem Burgtheater und einer bewegten „Runde um den Ring“ mit vielen bekannten Sportler:innen endete mit dem 26. Oktober der Aktionszeitraum der Initiativen. Nicht nur in Wien, sondern auch in den Bundesländern stand der Nationalfeiertag ganz im Zeichen von Bewegung. (#wirbewegenösterreich)

Auch nach dem 26. Oktober finden Interessierte auf der Website, der Facebook-Seite und dem YouTube-Kanal der Initiative „50 Tage Bewegung“ weiterhin Anregungen und Tipps, wie man mit Bewegung gut durch den Winter kommt und so sein Immunsystem stärkt. Zusätzlich gibt es ganzjährig qualitätsgesicherte und gesunde Bewegungs- und Sportangebote von Sportvereinen auf www.fitsportaustria.at

PM/FGÖ