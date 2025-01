„Sport als Problemlöser zu sehen, wäre guter Neujahrsvorsatz“

Sport Austria-Präsident Hans Niessl: „Es wird sehr viel in den Medien über die Wirtschaftssituation berichtet, darüber, ob es ein Sparpaket geben wird oder nicht. Deshalb ist es wichtig, die wirtschaftliche Bedeutung des Sports zu erkennen. Wenn man in den Sport investiert, wird einerseits die Krise bekämpft und andererseits für die Österreicher:innen die Möglichkeit geschaffen, mehr Sport zu betreiben. Wer sich über ausufernde Kosten im Gesundheitsbereich Gedanken macht, muss Sport und Bewegung als Basis der Gesunderhaltung mitdenken und der Bevölkerung vom Kindergarten bis hinein ins Senior:innen-Alter niederschwellige Angebote machen. Das senkt die Kosten drastisch und erhöht die Lebensqualität der Bevölkerung enorm! Die kommende Legislaturperiode sollte also dazu verwendet werden, uns von einem Sportland zu einer Sportnation weiterzuentwickeln. Wie das geht, haben wir in unserem 9-Punkte-Programm mit Sportinfrastruktur, mehr Prävention statt Rehabilitation und Anhebung des Stellenwerts des Sports dargelegt. Klar ist, dass wir rasch einen Paradigmenwechsel benötigen: Weg vom Sport als Bittsteller hin zum Sport als Problemlöser – quasi als Neujahrsvorsatz der Sportpolitik. Ich hoffe, dass es die zuständige Politik in Zukunft ähnlich sieht und die Chancen, die sich durch die Querschnittsmaterie Sport bieten, endlich so nützt, wie das beispielsweise skandinavische Länder längst erfolgreich tun. Ich freue mich bereits auf diesbezügliche Gespräche im neuen Jahr mit den künftig zuständigen Minister:innen des Sport-, des Gesundheits-, des Bildungs-, des Wirtschafts-, des Arbeits- und des Finanz-Ressorts.“