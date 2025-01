Karriere-Ende von Schützenhöfer/Plesiutschnig

14. Januar 2025

Die win2day BV Team Austria-Spielerinnen Katharina Schützenhöfer und Lena Plesiutschnig haben in einer Aussendung ihren Rückzug aus dem Profi-Sport bekanntgegeben. ÖVV-Präsident Gernot Leitner dankt im folgenden Statement den Steirerinnen für viele Jahre als Vorbilder und Leistungsträgerinnen. Er wünscht den beiden für ihren neuen Lebensabschnitt alles erdenklich Gute.



„Mit großem Respekt nimmt der Österreichische Volleyball Verband den Rücktritt von Katharina Schützenhöfer und Lena Plesiutschnig zur Kenntnis. Nach zwölf Jahren beeindruckender Profikarriere beenden diese beiden außergewöhnlichen Athletinnen ihr Kapitel im Beachvolleyball und widmen sich neuen Herausforderungen. Katharina und Lena waren lange nicht nur Österreichs erfolgreichstes Damen-Beachvolleyballteam, sondern auch herausragende Botschafterinnen unseres Sports – national wie international. Sie haben den Sport in Österreich nachhaltig geprägt und das Publikum mit ihren Leistungen begeistert. Von ihren frühen Erfolgen bei Jugendmeisterschaften bis hin zu Medaillen und Top-Platzierungen auf der internationalen Bühne haben sie den österreichischen Volleyballsport in höchstem Maße repräsentiert.



Ihr Weg war geprägt von beeindruckendem Einsatz, Durchhaltevermögen und dem unerschütterlichen Willen, auch nach Rückschlägen immer wieder zurückzukehren. Die Höhepunkte ihrer Karriere, wie der Einzug ins Achtelfinale beim Vienna Major 2019 oder die Silbermedaille auf den Malediven, werden uns allen in Erinnerung bleiben. Wir danken Katharina und Lena für viele Jahre als Vorbilder und Leistungsträgerinnen und wünschen ihnen für ihren neuen Lebensabschnitt alles erdenklich Gute. Wir hoffen, dass sie dem Volleyballsport – sei es als Mentorinnen, Trainerinnen oder in anderer Funktion – verbunden bleiben und würden uns freuen, sie dabei zu unterstützen.“



Statements von Kathi Schützenhöfer und Lena Plesiutschnig auf volleynet.at

i. A. d. ÖVV